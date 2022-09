¿Pero por dónde ha entrado Javier Bardem? Esa era la pregunta que muchos se han hecho al verle sentado junto a Penélope Cruz en el patio de butacas, justo cuando ha arrancado la gala de los Goya. Los fotógrafos se tiraban de los pelos al pensar en la instantánea de ambos posando en la alfombra verde pero, una vez más, se han quedado con las ganas.

Han sido los más escurridizos de todas las estrellas que han acudido a esta edición de los premios del cine español. Bardem no ha hablado con la prensa y Cruz sólo ha atendido a TVE, para enfado del resto de los periodistas, que le han gritado hasta la extenuación para que atendiera a los medios.

La más esperada era, como no, ella. Ha llegado de las últimas, con un Gianni Versace 'vintage' color blanco y melena suelta, a una alfombra verde por la que antes había desfilado ya lo más granado del cine español con sus mejores galas. Una vez más, el negro se ha llevado la palma y ha sido el color favorito a la hora de elegir modelo.

¿Tú sabías lo de Almodóvar?

La presencia de Bardem parecía la mayor sorpresa de la noche, pero la aparición estelar de Almodóvar para entregar el premio a la mejor película ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.

¿Tú lo sabías? Se preguntaban miembros de la organización y del propio gabinete de prensa. "Te juro que no", decían todos, sorprendidos. Al parecer, sólo tres personas guardaban el secreto mejor guardado de estos premios Goya.

Con el mismo secretismo con el que han llegado, Bardem y Cruz se han ido, sin acudir a la fiesta posterior a la gala. Desde luego no han querido hacer ruido, a diferencia de los exultantes miembros del equipo de 'Celda 211',que estaban como locos con el éxito de la película, la gran ganadora de estos Goya.

Antes de comenzar la gala, todo el mundo ya les daba como ganadores. Tanto el director de la película, Daniel Monzón, como el mejor actor protagonista, según la Academia, Luis Tosar, se negaban a verse como favoritos.

Ambos, en declaraciones a RTVE.es, decían antes de la entrega de premios: "Puede haber sorpresas". Pero no las ha habido, en cuanto a los premios. Tosar había ensayado la cara que iba a poner si no se lo daban pero finalmente no ha tenido que mostrarla porque 'Malamadre', su personaje en la cinta, se ha llevado el gato al agua.