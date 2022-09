La actriz madrileña Penélope Cruz ha sido nominada como mejor actriz de reparto para la 82ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood por su papel en el musical Nine, de Rob Marshall.

Las principales favoritas en la ceremonia son Avatar y En tierra hostil (The Hurt Locker), con nueve candidaturas cada una, incluyendo mejor película y mejor director.

Es la tercera ocasión en la que Pe entra en la lucha final por los Oscar. En 2007 fue candidata por Volver, de Pedro Almodóvar, y en 2009, por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, papel con el que conquistó la estatuilla.

Cruz luchará con Vera Farmiga (Up in the air), Maggie Gyllenhal (Crazy Heart), Anna Kendrik (Up in the air) y Mo'Nique (Precious). La actriz de Precious es la gran favorita para ganar.

Los obstáculos de Penélope

La actriz de Alcobendas, que se ha mostrado "muy contenta y sorprendida", tiene pocas posibilidades de éxito, porque tiene que luchar contra las estadísticas (ninguna actriz ha ganado el Oscar como mejor actriz de reparto en dos ocasiones consecutivas) y contra el impresionante papel de Mo'Nique en Precious.

Además, La dama y la muerte, del español Javier Recio Gracia, ha sido nominado en la categoría de mejor cortometraje de animación. Tendrá como rivales a French Roast, Granny O'Grimm's Sleeping Beauty, Logorama y A matter of Loaf and Death.

02.17 min Siete mujeres para un musical de Broadway, dirigida por Rob Marshall indaga en la crisis personal de un hombre maduro que quiere encontrar un equilibrio entre todas las mujeres de las que se ha enamorado.

Los Oscar vuelven a contar con diez candidatas a la mejor película. Las elegidas son Avatar, The Blind Side, District 9, An education, En tierra hostil (The Hurt Locker), Malditos bastardos, Precious, Un tipo serio, Up, Up in the Air.

En la categoría de mejor director, los cinco elegidos son Kathryn Bigelow, por En tierra hostil; James Cameron, por Avatar; Quentin Tarantino, por Malditos bastardos; Jason Reitman, por Up in the air, y Lee Daniels, por Precious.