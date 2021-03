El plazo de presentación candidaturas para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos concluye este sábado 30 de enero, un mes y un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos.

Hasta el momento, sólo los municipios de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) han aprobado el acuerdo plenario necesario para presentar su candidatura ante la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento del ATC y su centro tecnológico, que preside el secretario de Estado de Energía. Dos localidades segovianas, Campo de San Pedro y Bernuy de Porreros, finalmente renunciaron a presentar candidatura.

Ése es sólo el primer trámite de un largo proceso burocrático y administrativo que se puede prolongar en el tiempo y sobre el que el Consejo de Ministros tendrá la última palabra.

Una vez cumplido ese plazo y según la resolución del Ministerio de Industria, la Comisión Interministerial aprobará y publicará en la web www.emplazamientoatc.es una lista provisional de candidaturas admitidas y excluidas y explicando el posible motivo de exclusión, que puede obedecer a la "concurrencia de defectos formales insubsanables". Los municipios excluidos podrán presentar, en un plazo de 10 días "a contar desde la notificación individual", alegaciones por su inadmisión "y/o subsanar eventualmente defectos de esa naturaleza".

Posteriormente, una vez resueltas las reclamaciones -para lo que no hay plazo establecido-, la Comisión Interministerial aprobará y publicará la lista definitiva de candidaturas admitidas y excluidas y lo notificará a los municipios candidatos. Y tras ello, analizará el término municipal de los candidatos y determinará qué zonas no son aptas en función de la resolución, entre las que se incluyen las zonas naturales protegidas, áreas con elementos de interés patrimonial, zonas protegidas por el Ministerio de Defensa o aquellas que requieran que el transporte se haga necesariamente por vía aérea o marítima.

No hay tanta prisa

El procedimiento para decidir el emplazamiento del almacén nuclear -una instalación que estaba prevista en el Sexto Plan General de Residuos Radioactivos, aprobado el 23 de junio de 2006- ha estado paralizado durante tres años, pese a la urgencia que ahora se da al proyecto.

Según informa Efe, la urgencia obedece a que algunas de las "piscinas" en las que en la actualidad se acumulan los residuos de las centrales nucleares están ya saturadas, y otras lo estarán en los próximos años (en 2013 la de Cofrentes y la de Ascó 1, y en 2014 la de Trillo). También en que a partir de 2011 España deberá abonar a Francia unos 60.000 euros diarios por el almacenaje de los residuos radiactivos que tiene allí depositados, en su mayoría procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I.

Según el diario Público, el almacén ya no corre tanta prisa y ya "han caducado" las razones de urgencia esgrimidas por el Gobierno en el informe publicado por Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) en 2006. Así, según el diario, la industria nuclear se ha tenido que adaptar y buscar alternativas y Cofrentes no necesitará más espacio hasta 2021 y Ascó también construye su propio almacén, con lo que la primera central nuclear que vería saturada su piscina sería Garoña (Burgos) en el año 2019, si no se cierra finalmente en 2013, como dijo el Gobierno.