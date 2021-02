Francia no enviará más tropas a Afganistán, según ha anunciado este lunes el presidente Nicolás Sarkozy. El mandatario ha explicado que, no obstante, el país podría seguir mandando personal de formación y personal civil.



"Si hay necesidad de más gente para formar o para ayudar a la policía para ayudar a la población, ¿por qué no? Pero, ¿tropas de combate? No", ha manifestado Sarkozy durante una entrevista en la televisión francesa TF1.



Fuentes diplomáticas han asegurado que la administración Obama urgió recientemente al presidente francés para que mandara más soldados y ayudara así en la lucha contra el régimen talibán.