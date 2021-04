El Gobierno haitiano reconoce que al menos 111.000 personas han fallecido a causa del devastador terremoto que ha destruido Puerto Príncipe, una cifra que revela la magnitud de la tragedia.

En este escenario, la seguridad brilla por su ausencia, no está garantizado el reparto de ayuda humanitaria, y se cuentan por decenas de miles los que han perdido su hogar, y no son menos los que han perdido a varios miembros de su familia, si no a todos.

Sin embargo, en medio de tanta devastación y tanto dolor, todavía se producen milagros. Sólo son posibles gracias al tesón de los equipos de rescate que siguen encontrando a personas con vida.

Rescatan a una anciana después de diez días Parece un milagro y así lo consideran los médicos. Una mujer, una anciana de 84 años ha sido rescatada este viernes de entre los escombros diez días después del terremoto. La mujer ha sido trasladada a un buque-hospital estadounidense, fondeado frente a Puerto Príncipe. Sería la cara de las últimas horas. 01.34 min Pero ha dicho que es pronto para hablar de cifras. La cruz la representa la denuncia de Unicef de que mafias de tráfico de seres humanos están aprovechando el caos que hay en Haití y la gran cantidad de niños haitianos abandonados o huérfanos o perdidos para llevárselos a República Dominicana y venderlos. La maldad no tiene límites.