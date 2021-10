Una delegación de Greenpeace España, encabezada por familiares y amigos de Juan López de Uralde, y representantes del mundo ecologista, social e intelectual ha entregado en la Embajada de Dinamarca en Madrid una enorme tarjeta dirigida a Juanxto, una carta para el Ministro de Justicia danés y un manifiesto pidiendo su puesta en libertad y la de los tres activistas que permanecen también en prisión en Copenhague.

López de Uralde, director de Greenpeace España, fue detenido en Copenhague el pasado 17 de diciembre junto a otros tres activistas de la organización por llevar a cabo una protesta durante la cena de gala ofrecida por la reina Margarita II a los Jefes de Estado que asistieron a la Cumbre del Clima.

El manifiesto recoge los apoyos de las más de 50.000 personas que han pedido la libertad de los activistas. A través de la web de Greenpeace han firmado 28.915 y a través de las redes sociales más de 20.000 (sólo en Facebook la causa 'Libertad para el director de Greenpeace. Que no nos callen' cuenta con 15.052 personas; 'Free climate prisoners!' tiene 3.945 personas y 'Queremos a Juantxo en casa por Navidad' 448 personas ; además se han creado más causas por la liberación de los otros tres detenidos en sus respectivos países.

Por otro lado, la organización ha entregado la firma de decenas de personas del mundo de la cultura (Manuel Rivas, Ángeles Caso, Carmelo Gómez, Fernando Colomo, Rosa Regás, Verónica Forqué, etc.), las ciencias ambientales (Miguel Delibes de Castro, Joaquín Araujo, etc.), medios de comunicación (Ana García Siñeriz, Melchor Miralles, Joaquín Reyes, Juan Luis Cano, etc.) y representantes de cerca de 100 organizaciones ecologistas, sociales, de cooperación al desarrollo y sindicales.

El acto se ha celebrado simultáneamente en el Consulado de Dinamarca en Barcelona, con la presencia del presidente de Greenpeace, Jesús Navarro, acompañado de miembros de la organización y de distintas organizaciones ecologistas, sociales y sindicales.

En Madrid, la coordinadora de Campañas de Greenpeace España, María José Caballero, y la mujer de Juantxo López de Uralde, Koro Castellanos, se han reunido con el Consejero de la Embajada danesa para entregarle una carta dirigida al Ministro de Justicia de este país. En la misiva se pide la liberación de los activistas detenidos al entender que Dinamarca es un país donde el derecho a la libertad provisional hasta la celebración de juicio está garantizado. Específicamente si, además, el acto no ha supuesto ninguna amenaza y ha sido pacífico.

López de Uralde, junto con Nora Christiansen y Christian Schmutz fueron detenidos el pasado 17 de diciembre por desplegar dos pancartas, con el lema "Los políticos hablan, los líderes actúan", en la recepción oficial de la Reina de Dinamarca a los Jefes de Estado durante la Cumbre del Clima en Copenhague. Dos días después detuvieron a un cuarto miembro de Greenpeace, Joris Thijssen, responsable Internacional de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Desde entonces los cuatro permanecen en prisión preventiva en la cárcel danesa de Vestre Faengsel, con las visitas y las cartas restringidas y sin juicio, hasta el próximo 7 de enero, día en que finaliza el plazo marcado para concluir la investigación policial.