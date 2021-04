El Parlament debatirá si suprime los festejos taurinos en Cataluña

El Parlamento catalán ha abierto la puerta a prohibir las corridas de toros en Cataluña.

Por 67 votos a favor, 59 en contra y 5 abstenciones se acepta que siga adelante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por 180.000 catalanes, que piden que se supriman los festejos taurinos en Cataluña.

Superadas las enmiendas a la totalidad, la ILP pasará a ser debatida y redactada en comisión parlamentaria y, una vez lista, se debatirá en pleno, que podría aprobar la normativa en marzo o abril del próximo año.

El objetivo de la ILP es modificar la vigente Ley de protección de animales, en la que está recogida la prohibición del uso de animales en peleas y espectáculos, aunque con dos excepciones: las corridas de toros y los 'correbous'.

Un "maltrato evitable"

El debate arrancó esta mañana con el mensaje de la plataforma Prou! de que las corridas son un "maltrato evitable".

La portavoz de esta asociación, Anna Mul, consideró "obvio" preferir la vida sobre la muerte, y recordó que su propuesta llegó acompañada a la cámara del triple de signaturas necesarias, por lo que sería un error no llegar a debatir la modificación de la Ley de protección de animales.



Mul evitó plantear el tema como un enfrentamiento entre Cataluña y España, y solo hizo referencia a este aspecto cuando señaló que la plaza de toros Monumental de Barcelona únicamente se llena cuando acude el torero José Tomás, y lo hace porque el público que acude mayoritariamente "no es catalán".



La portavoz opinó que los toros son "animales sensibles", capaces de sufrir, por lo que no se debería torturarlos. "Las corridas de toros no encajan en los valores de la sociedad del siglo XXI", remachó.

Las bajas temperaturas que se registraban en Barcelona a primera hora de la mañana han podido influir en que el número de activistas pro y antitaurinos presentes a las puertas del Parlament haya sido muy escaso.

En el turno de CiU, Josep Rull aseguró que las corridas de toros son "incompatibles con el siglo XXI" y se comprometió, en nombre de su formación, a "escuchar a todo el mundo" durante la tramitación de la ILP.

En los mismos términos se expresó el presidente de ERC, Joan Puigcercós, quien calificó el debate de "oportuno" y destacó que "no defraudaremos la voluntad de una parte importante de ciudadanos catalanes".

"Éste es un espectáculo violento y cruel que infringe al animal una auténtica tortura", aseveró. "Tratar cruelmente a un animal hasta la muerte no puede ser arte, no es una tradición éticamente aceptable", subrayó, al tiempo que dejó claro que "este es un debate universal, no catalán".