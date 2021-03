El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a reducir los estímulos fiscales y restaurar el equilibrio de las cuentas del Estado con el fin de cumplir con los criterios de control del déficit público de la UE en los plazos establecidos.

Zapatero ha informado ante el Pleno del Congreso de las prioridades de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, entre las que ha destacado la recuperación económica y el sentar las bases del nuevo modelo de crecimiento para la próxima década.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado la necesidad de la "retirada progresiva" de los apoyos al sector financiero y de los estímulos fiscales para combatir el déficit público, aunque ha hecho hincapié en que estas ayudas han sido decisivas para salir de la crisis.

La previsión del Gobierno es que 2009 se cerrará con un déficit del 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB), que deberá ser inferior al 3 por ciento en 2013, como ha fijado la UE.

Rajoy: "Zapatero será en la UE como el maestro que no sabe leer y pone una escuela"

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que Zapatero, cuando sea presidente de turno de la UE, deberá abogar por la reducción del déficit de los países europeos, lo que, a su juicio, es "como el maestro que no sabe leer y pone una escuela".

Rajoy le ha dicho a Zapatero en el Congreso: "Deberá convencer a los jefes de Estado de la necesidad de reducir los déficit fiscales. Cuando lo imagino, me viene a la memoria lo que cantaban los niños sobre el maestro 'Ciruela', que no sabe leer y pone una escuela. Me imagino la cara que pondrán sus interlocutores cuando les pida lo que no ha sido capaz de hacer en España".

Con estas palabras el líder de los populares ha censurado la política de gasto del presidente del Gobierno para paliar los efectos de la crisis económica, ya que se han disparado los niveles de deuda y de déficit públicos.

Para ahondar en ello, Rajoy ha comparado la situación en la que, a su entender, España asumió semejante posición por última vez, en 2002, con el PP en el Ejecutivo.

Entonces, el país "se acercaba a los países más prósperos de Europa", mientras ahora es considerado "el enfermo" de la Unión, ha dicho el presidente del PP parafraseando una información reciente de "The Economist".

"Nuestro país, junto con Grecia e Irlanda, serán los únicos que se mantendrán en recesión en 2010", ha añadido.

Rajoy, además, ha recordado los altos niveles de destrucción de empleo y de paro, y ha advertido del riesgo en el que se sumirá España si Europa empieza a poner barreras a la circulación del dinero que financia las deudas de los Estados o si suben los tipos de interés.

Ambas medidas, para el líder del PP, pueden producirse, ya que muchos países del entorno ya han iniciado la senda de la recuperación, pero eso no puede decirse de España, en su opinión. "Estamos con el pie cambiado", ha asegurado.

Pese a todo, Rajoy ha manifestado en dos ocasiones su apoyo al Gobierno mientras ejerza la Presidencia.

En este sentido, ha recordado el acuerdo PSOE-PP para establecer un "catálogo de prioridades" de gestión, aprobado ayer en el Congreso.