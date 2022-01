Los lectores de libros electrónicos van a ser en uno de los regalos estrella de estas navidades, pero con novedades casi a diario en el campo puede ser complicado escoger un modelo u otro y hay que tener unas cuantas cosas claras.

Para empezar hay que tener en cuenta que, a diferencia de los libros "de toda la vida" en papel, cuando se adquiere un libro electrónico no se compra una copia de este sino en realidad una licencia para usar esa copia digital.

Estas licencias, normalmente protegidas mediante sistemas de gestión de derechos digitales (DRM), imponen una serie de restricciones como el hecho de no poder prestar, regalar, o vender los libros electrónicos a otros usuarios, restricciones de las que normalmente no somos conscientes pero que vienen incluidas en los acuerdos de licencia que aceptamos -normalmente sin leer- al darnos de alta en las tiendas que venden este tipo de contenidos.

Si esto ya no sonara lo suficientemente mal, lo peor es que un vendedor puede decidir unilateralmente revocar una licencia, como de hecho sucedió el verano pasado con una edición de 1984 de George Orwell que se podía comprar en la tienda online Amazon.

Por una serie de problemas con la editorial que la vendía, que por lo visto no tenía todos los permisos en regla, los clientes que la habían comprado vieron como esta desaparecía de sus Kindle, y, lo que es peor, también las notas que hubieran podido tomar. Y aunque Amazon pronto reconoció su error y dio marcha atrás a esa decisión, las notas desaparecieron para siempre.

Dime dónde compras libros y te diré que e-book eres

Para usuarios asiduos de Amazon, sin duda el lector a comprar es el Kindle, aunque en realidad es ya el Kindle 2, en su versión internacional presentada hace unas semanas, ya que ofrece el acceso a un buen porcentaje del amplio catálogo de la librería, incluyendo muchas, sino todas, las novedades editoriales.

El Kindle se conecta a Internet a través de las redes de telefonía 3G y permite descargar cualquier libro que se adquiera en Amazon en un par de minutos, yendo el coste de la descarga incluido en el precio del libro a menos que se esté utilizando el Kindle desde fuera del país base del titular de la cuenta, en cuyo caso hay que pagar un recargo de 1,99 dólares.

Además, Amazon ofrece aplicaciones para Windows y pronto para Mac OS X y para iPhone y pronto también para terminales Blackberry que permiten acceder a los libros allí comprados y que sincroniza automáticamente el punto que se ha alcanzado en la lectura entre todos ellos.

Y para contenidos no comprados en Amazon, una reciente actualización del firmware permite al Kindle leer documentos en formato PDF además de otros que ya soportaba, lo que lo abre a cualquier texto que se pueda convertir a este formato y lo hace una opción aún más atractiva a pesar de las consideraciones mencionadas al principio.

Al Kindle se le critica de vez en cuando que no dispone de una tarjeta de expansión de memoria, lo que limita su capacidad a "solo" unos 1.500 libros no ilustrados, aunque es cierto que en cuanto se le quiera añadir música y algunas fotos los 1,4 GB de memoria que quedan libres para el usuario pueden quedar un poco limitada.

Para lectores que no sean usuarios habituales de Amazon hay muchas más opciones, aunque personalmente me decantaría probablemente por un Papyre 6.1 de la empresa granadina Grammata o por uno de los más recientes modelos de Sony, probablemente el PRS-600 Touch Edition, no disponible en España a través del fabricante pero sí, por ejemplo, a través de SoloEbook.com.

“Sony permite subrayar y marcar los textos, algo que Papyre no hace“

Se trata de lectores muy similares, con pantallas de tinta electrónica de 6 pulgadas y 8 niveles de gris frente a los 16 del Kindle, soporte para múltiples formatos de texto, audio e imagen, y ranuras para tarjetas de expansión de memoria para aumentar su capacidad de almacenamiento. La diferencia fundamental está en que el Sony permite tomar notas, y subrayar y marcar los textos gracias a su pantalla táctil, algo que el Papyre no hace.

Quizás pueda extrañar que no incluya en mis candidatos el Inves-Book 600 de El Corte Inglés, pero personalmente pienso que no aporta nada frente a los modelos sugeridos y mi impresión es que el propio Corte Inglés no se cree realmente el producto sino que lo tiene en catálogo un poco porque hay que tenerlo.

En cualquier caso, y como apasionado confeso de la tecnología, yo he pedido a mis allegados que no me regalen un lector de libros electrónicos, pues me interesa más esperar a la llegada al mercado de un tablet (a medio camino entre el portátil y la PDA) como el que todo el mundo da por supuesto que Apple va a sacar al mercado que me permita hacer más cosas aunque la batería dure solo unas horas en lugar de días.