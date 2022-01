Las nuevas películas de los realizadores Martin Scorsese y Roman Polanski figuran en el primer grupo de siete filmes escogidos para proyectarse en la sección oficial del 60 Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, que se celebra en febrero próximo.

Scorsese acudirá al certamen que tradicionalmente abre la temporada cinematográfica mundial con su película Shutter Island, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Sir Ben Kingsley y Michelle Williams, entre otros, aunque el filme será proyectado fuera de concurso.

Por su parte, Roman Polanski presentará en la capital alemana su obra The ghost writer, en la que actúan Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall y Olivia Williams.

Polanski es la gran incógnita

Se desconoce sin embargo si Polanski, que ganó un Oso de Oro en Berlín en 1966 con Callejón sin salida, podrá acudir personalmente a la capital alemana a presentar su película, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario en Suiza.

La organización de la Berlinale ha anunciado también la participación en la sección oficial del festival de la coproducción turco germana Bal de Semih Kaplanoglu y el filme austro germano Der Räuber de Benjamin Heisenberg.

Igualmente se proyectarán también en la misma sección la película india My name is Khan, de Karan Johar, la bosnia Na Putu, de Jasmila Zbanic, y la coproducción germanoiraní Shekarchi, de Rafi Pitts.

La organización de la Berlinale ha comunicado que la sección oficial del festival, de la que el jurado escoge a los premiados con los preciados Osos del festival, contará con la participación de un total de 26 películas.