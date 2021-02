Los países de la Unión Europea han lamentado el voto suizo que prohibe los minaretes y han expresado su preocupación frente a las consecuencias de una decisión que podía ser percibida en el mundo musulmán como una estigmatización del Islam.

"Es la expresión de un prejuicio y posiblemente hasta de un miedo pero es claro que se trata de un signo negativo, no hay ninguno duda", declaró el ministro sueco de Asuntos Exteriores, Carl Bildt, cuyo país preside la UE.

"Voy a explicar a nuestros socios que este no es un voto contra la religión de los musulmanes, sino sólo contra los minaretes", dijo.

"No hay problemas entre los musulmanes y europeos en la Unión Europea. Los musulmanes son europeos", dijo el ministro de origen africano.

Francia y Alemania, escandalizados con el resultado

Por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, se negó a juzgar a la "soberana" la decisión de los suizos.

"Pero en lo que respecta a Francia, me gustaría evitar este tipo de debate que no me parece importante", advirtió.

"Debemos fomentar la aparición en Francia de un Islam francés, que integra los valores de la República, así evitaremos un falso debate", dijo.

"En Francia, la cuestión de los minaretes es la planificación y sentido común. Esto no es una cuestión política y no quiero que esto se convierta en una cuestión política", dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, ha declarado sentirse "un poco escandalizado" por un voto que según él, "es una expresión de intolerancia".

"Espero que los suizos recapaciten sobre esta decisión", ha añadido. "Es una expresión de intolerancia y yo detesto la intolerancia". Y considera que la construcción de minaretes en las mezquitas "no es una gran cosa. ¿Es una ofensa que en un país de montañas haya una construcción un poco más elevada?", se pregunta Kouchner.

Mientras, un portavoz de la Cancillería de Angela Merkel, ha pedido que la cuestión sea tenida "en cuenta seriamente". Wolfgang Bosbach ha declarado que la decisión es el resulado del miedo de los europeos a una islamización de la sociedad.