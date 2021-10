Los ocho marineros vascos del atunero Alakrana han llegado a los Juzgados de Gernika poco antes de las 10.00 horas para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz .

A las puertas del juzgado han reconocido que dudan sobre si podrán identificar a los piratas detenidos y que están tranquilos "porque no tienen nada que ocultar".

Ángel María Diego, cocinero del pesquero, ha asegurado que no sabe si va a ser capaz de identificar en el reconocimiento fotográfico a "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", detenidos por participar en el secuestro del barco

"Nos encerraron de golpe y a esos tíos los soltaron a los dos días", ha dicho el cocinero del pesquero, que ha añadido que además "pasa como con los chinos: son todos iguales, y cada uno sabrá si se acuerda".

El magistrado interrogará este martes en Gernika y mañana en Vigo a los 16 marineros españoles del atunero Alakrana que permanecieron secuestrados durante 47 días por piratas somalíes.

Tranquilos ante el juez

"No estamos nerviosos, no tenemos nada que ocultar. ¿Por qué vamos a estar nerviosos? Me imagino que seremos las víctimas, no sé si luego lo cambiarán todo, pero de momento es así, ha manifestado a los periodistas Ángel María Diego, cocinero del pesquero.

Los marineros, que han asegurado que han pasado su primer fin de semana en casa "adaptándose" y "con mucha alegría", han llegado acompañados por parte de sus familiares y permanecen en el interior de los Juzgados.

Pedraz practicará estas declaraciones a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la semana pasada reclamó que se identificase y localizase a los marineros secuestrados para poder tomarles declaración e intentar esclarecer así las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados.

Los 16 tripulantes españoles, acompañados por familiares, llegaron el pasado sábado a España procedentes de las Islas Seychelles, después de sufrir "toda clase de humillaciones", según manifestó el patrón Ricardo Blach.