El poderío de China marca la gira de Obama por Asia

Obama comienza este jueves su primera gira por Asia. Quizás, la más complicada de todas las que ha realizado el Presidente de EE.UU. Recalará en cuatro países: Japón, Singapur, China y Corea del Sur. Pero es el vertiginoso ascenso económico de China el que marca la impronta de la visita.

China es el mayor acreedor mundial de deuda pública norteamericana y su segundo socio comercial. Hace tan sólo una década, su PIB era ligeramente mayor que el de Italia. Hoy, amenaza con desbancar a Japón como segundo productor del planeta.

China es el plato fuerte

La clave de la gira son las escalas en Pekín y Shanghai, donde Obama abordará cuestiones sustanciales con su mayor acreedor: comercio bilateral, tipo de cambio del yuan, cambio climático -no se esperan grandes avances- y no proliferación. El desmantelamiento del programa nuclear de Irán y la salida de Afganistán exigen también la colaboración de China.

Washington quiere que Pekín cambie su modelo económico, que estimule la demanda interna en lugar de seguir apostando por las exportaciones. Eso implica que accedan a revaluar su moneda, el yuan. Hay también conflictos pendientes en el intercambio comercial, desde automóviles y neumáticos a carne de cerdo y pollo.

El gran perdedor de las conversaciones serán los Derechos Humanos. Hasta ahora, Obama ha pasado de puntillas sobre esta cuestión. Es el primer presidente en 18 años que no ha recibido al Dalai Lama. No obstante, puede haber sorpresas en su encuentro con los estudiantes chinos.