La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer los títulos de los 20 films que optan al Oscar a Mejor Película de Animación. Entre ellos no faltan las apuestas de Pixar ('Up'), Dreamworks ('Monstruos contra alienígenas') y Disney ('Tiana y el sapo'). El cine español está representado en esta primera lista con dos títulos: 'El lince perdido', producida por Antonio Banderas y 'Planet 51', el proyecto más ambicioso de la animación nacional.

Clásicos de la animación y apuestas arriegadas

La selección de la Academia hace justicia a un gran año para la animación mundial. Junto a la últimas obras de Hayao Miyazaki ('Ponyo en el acantilado') y Henry Selick ('Los mundos de Coraline') aparecen cintas innovadoras como '9', 'Fantastic Mr. Fox' del independiente Wes Anderson, 'Battle for Terra' y una de las revelaciones del año, 'Lluvia de albóndigas'.

Europa está representada, además de por las cintas españolas, por la francesa 'Panique au village', la producción italiano-peruana 'El delfín' y la irlandesa 'The secret of Kells'. La australiana 'Mary and Max', primer premio en el prestigioso festival de Annecy, también opta a la estatuilla.

Las cinco películas nominadas serán anunciadas por la Academia el 2 de febrero de 2010. La ceremonia de entrega se celebrará el 7 de marzo en el Kodak Theatre de Hollywood.