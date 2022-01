Obama, entre el sueño y la realidad

Eric Miller hace un balance demoledor del primer año de Obama: 'mucho mensaje y poco contenido'. Miller es un profesional de éxito, trabaja 60 horas semanales, gana un buen sueldo y votó por Obama. Se declara independiente, es decir, no está registrado en ninguno de los dos grandes partidos.

El juicio de Miller es un buen resumen del desencanto popular con su Presidente. La media de encuestas que elabora Pollster da como resultado que menos del 50% de los ciudadanos respalda la gestión de Obama. Por la mínima, se queda a tres décimas. Pero es el tercer presidente que más rápido ha perdido esta cota, después de Gerald Ford y Bill Clinton.

El joven Hamlet y sus espectros

Hace doce meses, el 'yes we can' resonaba en el Grant Park de Chicago. Era el grito de guerra, entre lágrimas de alegría, que simbolizaba una catarsis colectiva. Estados Unidos y el resto del mundo a rebufo, saludaban el cambio de era, después del unilateralismo, mano dura y excesos de su antecesor, George W. Bush. El yes we can todavía resuena en los mítines, pero la realidad le ha limado las garras.

Obama, un pragmático que se toma su tiempo para decidir -en su equipo le empiezan a llamar el joven Hamlet- no consigue materializar las esperanzas que levantó. La economía no acaba de remontar el vuelo y el paro hace estragos; su gran promesa, la reforma sanitaria, no consigue salir adelante en el Congreso; y la guerra de Afganistán ya no es un conflicto heredado sino propio. Los liberales critican su tibieza con los torturadores y la opción pública sanitaria; los republicanos empiezan a morder hueso y los independientes, como Eric Miller, se muestran impacientes ante la falta de resultados concretos.