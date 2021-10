Mientras en Madrid hay consecuencias políticas, en Valencia nada se mueve tras conocerse un tercio del sumario del caso Gürtel. Desde la Generalitat valenciana aseguran quesiempre con "absoluta responsabilidad, absoluta prudencia yPoco antes de que la presidenta del PP en Madrid y presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunciara que los tres diputados imputados abandonaban el grupo parlamentario popular en la Asamblea (aunque mantendrán su escaño en el mixto), la portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, insistía este jueves en que Valencia no había nada que hacer.Sánchez de León ha defendido que el Ejecutivo autonómico, tanto en su "actuación previa" como "posterior" ha estado sometido a los "controles de legalidad", y por lo tanto "no hay ninguna decisión que tomar a este respecto".Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insistió en que no se olvidara que "hasta el momento la Justicia ha dado la razón al PP" de Valencia en el caso Gürtel.Este jueves la portavoz ha insistido:y las realidades", ha aseverado la consellera, para quien no se puede "elevar a una categoría de verdad jurídica ni de verdad política lo que se deduce de unas simples conversaciones que no tienen traducción real en acciones".Como ejemplo de ello, ha indicado que en el sumario hay una conversación en la queo "de unos premios que nunca se han celebrado", por lo que ha considerado que el Gobierno valenciano no puede basarse en eso para tomar sus decisiones."Puedo asegurar que el Gobierno de la Generalitat está absolutamente tranquilo en su actuación y no tiene que tomar ninguna decisión al respecto, salvo la decisión de seguir trabajando día a día por todos los ciudadanos", ha afirmado la consellera, quienque han mantenido siempre en la acción de gobierno.Preguntada sobre si se ha planteado encargar una auditoría sobre Canal 9 después de que en las conversaciones aparezca el ex director general de Radiotelevisión valenciana Pedro García, ha insistido en que no se puede basar la actuación del ejecutivo "en interpretaciones, en corta y pega de conversaciones que no tienen más valor jurídico que lo que son".Así, ha explicado queque sirven para hacer prueba en un proceso de instrucción, y un juez decide si en base a esa información se debe imputar o no un delito."Fuera de esto, no hay nada más que conversaciones, insinuaciones, interpretaciones", que el Gobierno valenciano "no puede elevar a una categoría distinta de lo que son y actuar con base a ello, ha asegurado Sánchez de León.A la pregunta de si el Gobierno valenciano ha modificado sucon las empresas de la trama, ha señalado que se ha facilitado "todo aquello que se ha pedido y que entra dentro de los límites jurídicos establecidos" sobre las solicitudes de documentación.Para la consellera, la solicitud de documentación "no es un derecho ilimitado ni absoluto", sino que está sometido a los límites que la legislación vigente establece, y en ese ámbito de "responsabilidad y de legalidad" el Gobierno valenciano ha actuado siempre."Se ha entregado esa documentación solicitada tanto a las instancias jurisdiccionales como no jurisdiccionales", ha dicho la consellera, quien ha añadido que van a seguir actuando con la "misma diligencia" que hasta ahora.