Los "bastardos" de Tarantino se preparan para reventar la taquilla este fin de semana

Quentin Tarantino celebra su regreso a la cartelera con Malditos bastardos, un filme protagonizado por Brad Pitt, mientras que el cine español reclama su propio espacio con Flores negras.



Quentin Tarantino se sumerge en el drama con Malditos bastardos



En uno de los estrenos más esperados de la temporada, Quentin Tarantino ofrece su particular visión de la II Guerra Mundial con Malditos bastardos, una historia de venganza protagonizada por Brad Pitt.



Mientras Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent) idea un plan para vengar la muerte de su familia a manos de los nazis, el teniente Aldo Reine (Brad Pitt) ultima una operación militar para acabar con la vida de los dirigentes más importantes del Tercer Reich.



El reciclaje fallido de un espía alemán en Flores negras



Adaptación de la novela "Flores negras para Michael Roddick", de Daniel Vázquez Sallés, el director David Carreras presenta Flores negras, una obra sobre la imposibilidad de engañar al destino y esquivar a los fantasmas del pasado.



Tras la caída del muro de Berlín, los espías de los bandos enfrentados tuvieron que comenzar una nueva vida desde cero. Uno de estos agentes secretos, Michael Roddick (Tobias Moretti), decide trasladarse a Barcelona y abrir un restaurante, pero sus antiguos camaradas no están dispuestos a pasar página con tanta rapidez.



Bruce Weber homenajea a Chet Baker en Let's get lost



El fotógrafo y cineasta Bruce Weber homenajea al afamado trompetista de jazz Chet Baker en Let's get lost, un documental estrenado en 1988 en el que, por medios de numerosos testimonios, se narran los últimos días del músico estadounidense.



Para la realización de esta cinta, Weber ha contado con material rodado durante la última gira de Chet Baker y con los testimonios, entre otros, del cantante y actor Chris Isaak o la actriz Lisa Marie.



El lado oscuro de las personas reluce en Pájaros muertos



Los primos Jorge y Guillermo Sempere comparten la dirección de Pájaros muertos, una oscura reflexión sobre cómo el miedo a lo desconocido, en las sociedades actuales, impide ver las amenazas que se encuentran más cerca de nosotros.



La inquietud inunda la idílica comunidad "Los pájaros" cuando un pequeño gorrión aparece muerto. La perturbación se torna en histeria cuando, sin explicación alguna, decenas de aves comienzan a morir de forma misteriosa, situación que sacará a relucir los aspectos más ocultos de los habitantes de la vecindad.



Cómo aprender a divertirse en La noche de su vida



El guionista y director Chris Columbus -Harry Potter y la cámara secreta- estrena en las salas españolas La noche de su vida, una comedia de tintes románticos cuyo protagonista, a golpe de malentendidos, aprenderá a abrazar la diversión que el mundo le ofrece.



Tras seis años en los que no pasó de ser el pardillo del instituto, Denis Coverman (Paul Rust) decide declararse a Beth (Hayden Panettiere), la chica a la que ha amado en secreto todo ese tiempo. Tras un amago de pelea con el novio de Beth, ésta decide escaparse con Denis para enseñarle a divertirse.