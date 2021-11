Festival de San Sebastián 2009 Bleesed

Australia.

Dirección: Ana Kokkinos.

Intérpretes: Frances O'Connor, Miranda Otto, Deborra-Lee Furness, Victoria Haralabidou.

Sección Oficial



SINOPSIS



En el transcurso de un día y una noche, siete chavales callejean en una odisea urbana. Pero no todos ellos volverán a casa. Llega el amanecer. Es el mismo día, pero esta vez vivimos la jornada desde el punto de vista de sus madres. Tercer largometraje de la directora de Head On (1998) y The Book of Revelation (2006)