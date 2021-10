Los estudios de cine Columbia Pictures con las grabaciones de los últimos ensayos realizados por Michael Jackson para preparar los conciertos que tenía previstos en Londres, según ha informado la revista 'The Hollywood Reporter' Columbia, del grupo Sony, ha alcanzado un acuerdo con AEG, laprevistas por el 'rey del pop' en la capital británica que llevaban por título "This Is It" y que nunca se llegaron a producir.El contrato tendrá queque supervisa los trámites de la herencia del cantante en lafijada para el próximo lunes 10 de agosto. El patrimonio de Michael Jackson, quien falleció el 25 de junio , está siendoen su último testamento, fechado en el año 2002.El acuerdo para hacer la película incluye un pago depor los derechos por parte de Columbia, y el reparto de beneficios entre la entidad que administra los bienes de Michael Jackson y AEG.Bravado International Group, de Universal Music,de los productos relativos a esta producción.Se estima que AEG cuenta con más dede Michael Jackson correspondientes a sus ensayos en Los Ángeles el pasado mes de junio.El cantante iba a reaparecer en Londres con una serie de conciertos en julio tras varios años en los que el 'rey del pop'por los escenarios.