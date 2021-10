"Yo no sé lo que es el miedo en incendios forestales."; una explicación impactante como los son lasque han devorado las llamas en España en lo que va de año.Un equipo de TVE ha acompañado a un piloto de un helicóptero que trabaja en las labores de extinción del fuego del Valle del Tiétar, en Ávila . Sus llamas han quemado unas 4.000 hectáreas (equivalentes a campos de fútbol) y se ha cobrado la vida de dos personas Franciso Lucas,, ha explicado los riesgos y dificultades que entrañan las labores de extinción con medios aéreos.No sólo se enfrentan a las, que impide la visibilidad de su operación, sino que tienen que "manejar el helicóptero con mucho cariño" paraadecuadamente elque llevan cargado de agua. Un movimiento equivocado podría suponer un fatal desenlace.El incendio forestal de la comarca abulense del Valle del Tiétar fue provocado y ha arrasado. El paisaje que ha dejado es desolador y aunque está controlado aún quedan al menos diez días para su completa extinción.Los pilotos de helicópteros de extinción de incendios trabajan a unos 15 kilómetros del suelo y se enfrentan a bruscos cambios de viento, lo que dificulta mucho su labor."El mismo incendio hace cambiar el viento y lasque provoca lasque suben para arriba las tienes que tener en cuenta", comenta Lucas.Lucas explica que debenpara poder salir si hay algún fallo". Y es que la propagación del humo les impide esquivar obstáculos como puestos de luz o cableados eléctricos.Las llamas no respetan ni recuerdos ni sentimientos y por eso hay quien hasta arriesga su vida para salvar su casa. Unos 20 vecinos dese han quedado sin hogar tras un incendio que obligó ay ha quemado casi Las llamas han conseguido controlarse tras cuatro días de infierno pero las labores de extinción se podrían prolongar durante al menos una semana más.Héctor pusoe hizo todo lo que estaba en su mano para proteger lo que era suyo."Yo de medioambiente no soy ni entiendo ni nada pero fuimos siete chicos de Fuencaliente y nos pusimos de allí para allá porque sabíamos que si se pasaba de allí se pegaba fuego a todo Fuencaliente".Como Héctor, muchos vecinos denuncian la falta de previsión de las autoridades ante los incendios. Con rabia e impotencia deben aceptar ayudas y/o donativos que nunca les devolverán sus casas.