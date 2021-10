La cantante británica Susan Boyle , que saltó a la fama gracias a un concurso británico televisivo de búsqueda de talentos, "Britain's got talent", ha logradoBarack Obama del horario de "prime time" en laLa cadena NBC emitirá este miércoles una, precisamente a la hora en la que Obama debía explicar al país su proyectada reforma del sistema sanitario.La insistencia de la emisora en mantener ese horario para la entrevista, grabada previamente, ha obligado aa las ocho, que transmitirán en directo tres emisoras, incluida la NBC.Según una fuente citada por el diario The Independent, las cadenas normalmente aceptan una petición de lapara una intervención importante del presidente aunque ello signifique perder cuota de audiencia y millones de ingresos por publicidad.Aunque en esta ocasión NBC se negó a emitir la entrevista con Susan Boyle a otra hora que no fuera "prime time", lo que obligó a la Casa Blanca a ceder.La cantante, de 48 años, esdesde que más de 275 millones de personas la vieran cantar en YouTube "I dreamed a dream" (Tuve un sueño), del musical "Los Miserables".A pesar del éxito que tuvo desde aquella primera actuación en el programa "Britains got talent" y de ser la favorita del público, Susan no ganó el concurso y tuvo que ser ingresada en una clínica psiquiátrica por agotamiento.