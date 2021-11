La policía iraní ha disueltoa los seguidores del líder opositor Mir Hosein Mousaví que asistían al sermón del ayatolá Rafsanyani, considerado su principal apoyo, en las afueras de la Universidad de Teherán.Un testigo presencial citado por la agencia Reuters apunta que al menosHabían acudido al llamamiento de Mousaví para protestar por los resultados de las últimas elecciones presidenciales iraníes que ratificaron a Mahmud Almadineyah en el cargo el pasado 12 de junio. En los disturbios de los días siguientes se registraron al menos, cientos de heridos y más de mil arrestados.El sermón estaba siendopor la radio y la televisión. Durante su desarrollo se han podido oír proclamas a favor de Mousaví y gritos en contra de Almadineyah. Precisamente el presidente iraní ha nombrado a un nuevo responsable del programa nuclear y ha realizado otros cambios en su gabinete.En su alocución Rafsanyani ha hecho un llamamiento a la"dentro del marco de la ley" y a liberar a todos los detenidos por participar en manifestaciones a favor de la oposición.El ayatolá también ha señalado quesobre los resultados electorales. Rafsanyani ha subrayado la importancia del papel del pueblo en la república islámica, sin el que ésta "no seguirá en pie".El llamado "movimiento verde" había convocado a través de un mensaje divulgado por correo electrónico a "todos los iraníes, musulmanes o no musulmanes, vecinos de Teherán o de cualquier otra ciudad" a que acudieran al sermón de forma masiva Al término del discurso, una multitud de seguidores de Mousaví se están manifestando en el centro de Teherán. Un testigo señala que "visten brazaletes de color verde, muestran pancantas con la imagen del líder opositor y".Los miles de manifestantes gritan "Alá es grande" y están rodeados por un "cordón de seguridad". France Press adelanta que se han producido varios arrestos pero no concreta una cifra.