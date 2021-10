El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha afirmado tras la reunión del(CPPF) que ésta sólo fue una "sesión de terapia para grupos" y que ha votado abstención siguiendo lasnacional de su partido.Fuentes presentes en la reunión han explicado que Beteta mostró su malestar diciendo que si dependiera del PP de Madrid votarían en contra del nuevo modelo de financiación y no se abstendrían, como había avanzado el líder popular, Mariano Rajoy Durante su intervención ante el Consejo, Beteta ha denunciado que no se haya puesto sobre la mesa "ni una sola cifra", y ha asegurado que "ha habido que torturar mucho las cifras" para que "un catalán valga lo que dos madrileños". Beteta denuncia que el modelo del Gobierno otorga el doble de dinero a Cataluña que a Madrid.Beteta ha lamentado que se haya aprobado el texto remitido por el Gobierno "a pesar de lasque tiene", como así lo han puesto de manifiesto los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP e, incluso, varios comentarios "negativos" de algunas regiones dirigidas por los socialistas.Sin embargo, el, ha reconocido que el nuevo modelo aporta más recursos y, por ello, las comunidades del PP no han votado en contra, sino que se han abstenido. Con todo, ha criticado el modelo porqueLo "único bueno" que tiene el nuevo sistema, ha puntualizado Camps al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que aporta mayores recursos y "esto ha motivado que no se diera un no rotundo" al modelo, pero sí ha sido, ha recalcado, unaLa, ha asegurado incluso que el Gobierno gellago no ha recibido ninguna orden del PP nacional para que se abstuviera. "La Xunta no se sentía concernida y no tenía ningún mandato por parte del PP para tener ninguna postura en el Consejo de Política Fiscal", ha recalcado.La consejera ha subrayado que en el sentido de su voto. Así, ha explicado que, aunque estuvieron "hasta el último momento pensando en votar en contra", finalmente se abstuvieron porque el Ministerio ha ofrecido "64 millones más" respecto a la primera oferta de 590 millones.Por su parte, el, ha expresado la satisfacción del Gobierno de la Generalitat por la aprobación del nuevo modelo, que "conviene a Cataluña", permite cumplir con lo previsto en su Estatuto y es "el mejor para España".Castells ha señalado que esta propuesta permitirá "entrar en una nueva etapa", "hacer frente a las numerosas deficiencias que tenía el modelo actual" y disponer de un nuevo modelo queA su juicio, el nuevo modelo mejora "de forma apreciable" la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y permite paliar la "precariedad" financiera de estas administraciones, que deben atender los servicios fundamentales del Estado del Bienestar.Por último, el, ha asegurado que se ha logrado "un buen acuerdo para la salida de la crisis". "Es un modelo equilibrado que garantiza la equidad en el acceso a los servicios en toda España", ha recalcado en un comunicado antes de acusar al PP de carecer de alternativas y de ofrecer sólo contradicciones.