Irán minimiza la advertencia del G-8 y asegura que prepara una oferta para negociar con Occidente

Irán ha minimizado la declaración del G-8 sobre su programa nuclear y sobre la represión de las manifestaciones contra la reelección del presidente Ahmadinejad (afirma que "no hay ningún mensaje nuevo") y asegura que está preparando una nueva oferta para negociar con los países occidentales.



"Puede ser una buena base para hablar con Occidente. El paquete contendrá la postura de Irán sobre política, seguridad y asuntos internacionales", ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Monouchehr Mottaki, en rueda de prensa. Sin embargo, no ha precisado la fecha en la que se presentará esta nueva oferta.



El G-8 ha expresado su determinación de encontrar una "solución diplomática" sobre la cuestión nuclear y ha dado a Irán de plazo hasta el fin de septiembre para responder a una oferta de diálogo. Los países más ricos del mundo más Rusia declararon estar "profundamente preocupados" por la violencia que estalló en Teherán tras las elecciones.



El presidente francés, Nicolás Sarkozy, dijo el pasado miércoles que el G-8 daría a Irán de plazo hasta septiempre para aceptar las negociaciones sobre sus ambiciones nucleares o hacer frente a sanciones. Sarkozy recordó que hace ya seis años que se tendió la mano a Irán para negociar y que el 25 de septiembre "no será ellos los cambien". Son los iraníes los que tiene que reflexionar.



El viernes, fue el presidente de EE.UU., Barack Obama, el que advirtió a Teherán de que el mundo "no va a esperar indefinidamente y permitir el desarrollo de armas nucleares, la violación de tratados internacionales" para despertarse un día "en una peor situación sin ser capaces de actuar".



Irán afirma que no ha recibido "ningún nuevo mensaje"



En la primera reacción a este aviso, Mottaki ha afirmado que Irán no ha recibido "ningún nuevo mensaje" de la cumbre.



Según el ministro de Exteriores iraní tiene noticias de que los miembros del G-8 "tenían diferentes puntos de vista sobre diversos asuntos que hizo que no alcanzaran un acuerdo unánime en algunas áreas".



Iran insiste en que los fines de su programa nuclear son pacíficos, pero los países occidentales sospechan que la República Islámica quiere hacerse con la bomba nuclear.



Propuestas que no llegaron



Irán ya había anunciado el 15 de abril que preparaba una serie de propuestas para abrir unas negociaciones globables que presentaría al grupo de los 5+1 (EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y Alemania). Un año antes, en mayo de 2008, el presidente Ahmadinejad hizo una proposición similar para "arreglar los problemas del mundo".