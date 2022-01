Elha formalizado este viernes la, que hizo un primer pago de 630 millones de dólares del total de 1.050 millones de dólares acordado por la compra del Banco de Venezuela."Ha sidopara ambas partes; no es cualquier cosa la adquisición de un banco de las dimensiones y calidad de gestión que ha caracterizado al Banco de Venezuela", ha dicho el ministro de Finanzas,, en el acto de transferencia que ha contado con la presencia del presidente del Grupo Santander,El ministro venezolano ha destacado que "en este mismo acto se ha hecho un pago por 630 millones" y se han suscrito dos pagarés por 210 millones cada uno "que se pagarán cumplidamente" los próximos 3 de octubre y 30 de diciembre.Rodríguez ha remaracado que el proceso de negociación para la compraventa que arrojópara ambas partes."Solo son buenos los negocios cuando lo son para ambas partes", ha subrayado y ha garantizado a los más de 6.000 empleados del Banco de Venezuela ,ahora ex Santander, que"No hayinterna del banco" y no solo que "se respetarán todos los acuerdos" ya alcanzados sino, que "los mejoraremos aun más", en una política que buscará mantener y aumentar "la excelencia y la clientela", ha agregado.El traspaso del Banco de Venezuela a manos del Estado le permitirá al Gobierno de Chávez convertirse en el líder del sistema financiero nacional, con unSolo el Banco de Venezuela Santander controla el 10% de los depósitos totales de una clientela de 3,2 millones de personas, atendidas en una red de 269 agencias, según sus cifras.Como parte del acuerdo de compraventa, y en el marco de un control estatal de cambio, el Gobierno venezolano aprobó la entrega de divisas al Grupo Santander para que pueda "repatriar dividendos" por 182,4 millones de dólares el 27 de mayo pasado, y otros 122,3 millones de dólares en el transcurso de mes de julio.Además, se estableció que el Estado venezolanoque posee la institución financiera en la actualidad, con opción a que se prorrogue un año más.