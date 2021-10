La economía española se sigue contrayendo, aunque, según ha subrayado este viernes el Banco de España en su último boletín económico.El organismo supervisor advierte, aunque sólo por la parte de la obra civil y gracias al Fondo Estatal de Inversión Local, y también señala que, aunque avisa de que el turismo sigue estando muy débil.En su boletín, el Banco de España señala que en el segundo trimestrey también destaca que el ajuste en el mercado de trabajo se está moderando, como lo mostraron este jueves los datos del desempleo registrado en junio , queApunta asimismo la mejora de los indicadores de confianza , sobre todo de las familias, que tienen unasy la situación financiera, así como sobre su propia capacidad de ahorro.La confianza es también mayor entre el comercio y aunque sigue siendo muy baja en la industria también ha registrado una cierta recuperación.En cuanto a la construcción, el organismo supervisor subraya que el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones para financiar obras promovidas por los ayuntamientos y crear así empleo, está teniendo, como lo muestra el menor deterioro de los indicadores de este sector. No obstante, advierte de que la contracción de la inversión residencial no parece suavizarse.Además, hace un, cuya "debilidad" se agudizó en el primer trimestre de este año y todavía se mantiene.En este sentido, destaca la reducción del número de turistas extranjeros -especialmente británicos, alemanes y franceses-, que se ha visto parcialmente compensada por el mayor gasto medio que han hecho.La inversión sigue mostrando aún una evolución muy desfavorable, sobre todo la que se destina a bienes de equipo, y en concreto el Banco de España recuerda que la utilización de la capacidad productiva del sector industrial se redujo al inicio del segundo trimestre, aunque destaca cierta mejora en los indicadores de clima industrial.Dentro de la industria, subraya el mayor dinamismo de la producción de bienes de consumo alimenticio, que en abril empezó ya a tener registros positivos tras ocho meses de contracción, y también valora la menor caída de la producción de bienes energéticos, aunque la de bienes de consumo no alimenticio siguió bajando. De los servicios, el Banco de España señala que se ha estabilizado su pérdida de dinamismo.En su boletín, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez destaca el hecho de que, como lo muestran los datos de mayo y, sobre todo, los de junio, cuando bajó el desempleo registrado.