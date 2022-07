El padre de Eluana no se arrepiente

"No hay remordimientos, era su deseo y nosotros respetamos su decisión". Así de contundente se ha mostrado Beppino Englaro, el padre de Eluana, la italiana que falleció después de que le suspendiesen la alimentación artificial tras permanecer 17 años en coma vegetativo". Cuatro meses despues de la muerte de su hija, Beppino ha presentado en Madrid su libro: 'Eluana: La libertad y la vida'.



En una entrevista en el programa 'La Noche en 24 horas', de Televisión Española, Beppino Englaro, ha declarado en referencia a la polémica que generó el caso de su hija que el Gobierno de Berlusconni no se daba cuenta de sus imposiciones. "El Senado aprobó un proyecto de Ley -que obliga a alimentar e hidratar a los enfermos como Eluana- que dede el punto de vista constitucional no tiene razón de ser".



Para Beppino Englaro la decisión de dejar de alimentar a su hija es apolítica y ética, y afirma que las instituciones no deben meterse en resolver "los problemas de las familias".



Englaro ha explicado que la situación de Eluana era irreversible, algo en lo que no había ninguna duda. "Ella recibió el mejor tratamiento científico, pero "su problema era ley de vida". "Ella escribió una carta un mes antes del accidente" sobre este asunto y "queríamos que la voluntad de nuestra hija se respetara".



Ante este panorama, los familiares de la joven optaron por llevar a cabo los deseos de Eluana. "Mi hija dijo que si alguno de nosotros se encontrase alguna vez en esa situación, el resto tendría que intervenir", ha dicho Englaro.



La muerte de Eluana, el pasado 9 de febrero, llegó en pleno debate en el Senado italiano sobre el proyecto de Ley del Gobierno de Berlusconi que tenía como objetivo evitar su muerte. Al conocer la noticia, los senadores presentes en la votación guardaron un minuto de silencio.