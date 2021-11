Eluana ya no era la que aparecía en las fotografías publicadas. A pesar de la batalla judicial desatada en Italia y la conmoción que el caso de Eluana ha provocado en todo el mundo, Giuseppe Englaro, el padre de la joven, mantiene que tenía que morir.Englaro ha asegurado al diario Corriere della Sera que ", pero no lo haré jamás".Él está convencido de que su hija debía morir pero sabe que no es fácil que el mundo así lo crea. Al parecer, la Eluana de hoy no era la que mostraban las fotografías difundidas por la prensa, sino la de un cuerpo atrofiado que debía ser movido cada dos horas para que no le salieran llagas y/o laceraciones en la piel.Mientras en el Senado se acaba de aprobar una ley que habría prohibido dejarla morir , el padre de Eluana se ha despedido de ella en el depósito de cadáveres del hospital de Santa María de la Misericordia de la ciudad de Udine, según han informado medios locales. Englaro no iba acompañado de su mujer Saturna, enferma de cáncer desde 1993.10 minutos a solas, sin cámaras ni periodistas. Giuseppe Englaro se ha despedido de su hija Eluana en solitario. La joven italiana que murió el lunes tras 17 años en estado vegetativo ha divido a Italia entre partidarios de su muerte y defensores pro vida.La familia ha decidido que Eluana Englaro será incinerada y posteriormente enterrada junto a los restos mortales de su abuelo en la localidad italiana de Paluzza, sin funeral religioso y sólo con una bendición.Para dar fe de las "condiciones desesperadas" en las que se encontraba Eluana, su padremientras le hacían las curas ya que "estaba profundamente herido y angustiado por el hecho de no ser creído cuando decía en qué situación estaba su hija".La periodista de la televisión pública italiana RAI, Marinellla Chirico, ha declarado al diario Repubblica que la joven " estaba irreconocible " con respecto a las fotos y ha afirmado que sintió "un fuerte impacto emotivo" y afirmó haber vivido "una situación devastadora"."Una mujer completamente inmóvil a la que los enfermeros y sanitarios debían mover cada dos horas para evitar que el cuerpo se llagara", ha señalado Chirico.Según Il Corriere, Eluana pesaba 40 kilogramos, los, podía yacer sólo de lado porque con el vientre hacia arriba podía ahogarse por los líquidos que le fluían de un estómago atrofiado.Permanecía apoyada sobre el lado derecho del cuerpo lo que le causaba llagas y laceraciones en la piel, que tenía hasta en la cara, agrega.Se le habían afilado las facciones del rostro y los párpados permanecían perennemente medio cerrados.Tal y como había solicitado la Justicia italiana , esta tarde se le practicará la autopsia al cuerpo de la joven y según los expertos, el corazón y los pulmones serán los órganos en los que se concentrarán los estudios médicos.Asimismo, el toxicólogo forense, Santo Davide Ferrara, ha asegurado que del examen macroscópico de los órganos "se podrá establecer si la cantidad de sedantes suministrados a Eluana era la adecuada para la capacidad de respuesta de un organismo extremadamente debilitado".Eluana murió el lunes , de manera sorpresiva, sólo tres días después de no recibir alimentación. Algunas personas señalan incluso que la joven pudo haber recibido algún tipo de 'ayuda' para morir tan tempranamente, al tiempo que Berlusconi responsabiliza al presidente de la República, Giorgio Napolitano, de la muerte de Eluana, después de negarse a firmar el decreto ley anti eutanasia.La tutora legal de Eluana Englaro, Franca Alessio, ha explicado a los medios de comunicación italianos que el entierro de Eluana será unaa la que sólo asistirán los familiares y amigos más cercanos.Alessio ha añadido que la voluntad de la familia es incinerar a Eluana, de 38 años, y enterrar las cenizas en el cementerio de Paluzza, tras una simple bendición.Giuseppe Englaro, padre de Eluana, siempre expresó su deseo de que su hija descansase, la pequeña localidad en la provincia de Udine (noreste de Italia) de donde es originaría la familia.El Senado italiano ha aprobado conla moción del partido gubernamental que obliga apor sí mismas, según informaron los medios de comunicación italianos. Una medida que llega un día después de la muerte de Eluana Englaro A esta moción, presentada por el Pueblo de la Libertad del primer ministro,, todavía le quedapara ser aprobada.