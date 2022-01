La italiana Eluana Englaro, de 38 años, en estado vegetativo desde hace 17, ha muerto, según ha confirmado el ministro de Sanidad italiano, Maurizio Sacconi. Eluanaen 'La Quiete', en Udine (al norte de Italia), después de tres días sin recibir alimento ni hidratación El padre de la mujer, Beppino Englaro, que había batallado durante años hasta conseguir que la justicia italiana autorizara la muerte de su hija, acogió la noticia entre lágrimas y lo único que pidió a los medios de comunicación es que ahora le dejen estar solo.La muerte de Eluana ha llegado en pleno debate en el Senado italiano sobre el proyecto de Ley del Gobierno de Berlusconi que tenía como objetivo evitar su muerte. Al conocer la noticia, los senadores presentes en la votación. Después, la discusión subió de tono y tuvo que ser suspendida.Por un lado, el vicepresidente en la Cámara Alta del Pueblo de la Libertad (el partido de Berlusconi), Gaetano Quagliariello, aseguró que "Eluana no ha muerto sino que ha sido asesinada", mientras que la presidenta del Partido Democrático (PD), Anna Finocchiaro, denunció la "absoluta, siniestra y vulgar instrumentalización" con que el Gobierno ha utilizado el caso de Eluana Englaro.El ministro de Sanidad, Maurizio Sacconi, en cambio, consideró que el Parlamento debe continuar el debate sobre la ley que debe regular el testamento vital "para que el sacrificio de Eluana no haya sido inútil".El primer ministro, Silviopor la muerte de Eluana, según medios de comunicación italianos. "La amargura es que la acción del Gobierno no haya podido salvar una vida", dijo a los periodistas Berlusconi, que desde el viernes pasado había intentado evitar la aplicación de la decisión la Corte Suprema que permite el fin de la alimentación de Eluana."Silencio y participación en el dolor familiar" pidió el Presidente de la República, Giorgio Napolitano, que respaldó la decisión del Tribunal Supremo al negarse a firmar el decreto del Gobierno para impedir la muerte de Eluana.Por su parte, el cardenal y presidente del Consejo Pontificio para la Sanidad del Vaticano, Javier Lozano Barragán, confió a la "misericordia de Dios a quien ha tomado la decisión" de suspender la alimentación a Eluana, por quien, a ella que ha sufrido tanto en esta tierra".Sin embargo, en este momento "tenemos que tener espíritu de perdón y reconciliación, no seguir con polémicas y continuar promoviendo el respeto absoluto por la vida", aseguró.Por otro lado, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que su muerte deja una "sombra de tristeza" y debe ser para todos "un motivo de reflexión". El Vaticano había expresado su "aprecio" al proyecto de ley anti eutanasia de Berlusconi Mientras, el obispo de Udine, monseñor Pietro Brollo, abrió la basílica de la ciudad, la Madonna delle Grazie, para que los numerosos ciudadanos que se han movilizado en estos días a favor de la vida puedan acudir a rezar por Eluana.Tras conocerse la noticia de su muerte, el exterior de la clínica donde pasó sus últimas horas empezó a abarrotarse de personas, muchas de las cuales con pancartas, unas a favor y otras en contra de dejarla morir.Fuentes sanitarias aseguran que la joven se sintió mal de forma repentina y su neurólogo Carlo Alberto Defanti aseguró que "cuya naturaleza será desvelada por la autopsia que ya ha sido programada"."Eluana ha comenzado a respirar mal, de manera inconexa hasta que ha dejado de hacerlo", explicó el neurólogo. Defanti aseguró en declaraciones publicadas hoy por el "Corriere della Sera" que Eluana se encontraba en "estado físico óptimo" y que "durante la primera semana sin alimentación ni hidratación no debería correr grandes riesgos".El neurólogo de la Universidad de Udine, Gianluigi Gigli,y la autopsia judicial para conocer la verdadera causa de la muerte repentina de Eluana". Gigli ha solicitado también la confiscación del historial médico de la joven, porque "este final repentino, cuando esta mañana los expertos habían definido que el estado de la mujer era estacionario, nos deja perplejos".En el mismo sentido se expresó el portavoz de los senadores conservadores, Maurizio Gasparri, para quien se trata de "una eutanasia" y es necesario conocer lo sucedido en la casa de reposo de 'La Quiete' de Udine.La familia de Eluana obtuvo de la justicia en diciembre pasado el permiso para dejar morir . Desde entonces, el Gobierno de Silvio Berlusconi intentó por todos los medios impedir el cumplimiento de la sentencia. En un primer momento emitió una directiva en la que prohibía a los centros sanitarios del país interrumpir la alimentación a todos los pacientes que se hallaban en la situación en que se encontraba Eluana.Sin embargo, la familia Englaro encontró una estructura sanitaria,. Ante esta perspectiva, el Gobierno intentó aprobar un decreto ley que, no obstante, fue rechazado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano.Aun con todo, Berlusconi no se dio por vencido y sus ministros aprobaron en tiempo récord un proyecto de ley que empezó hoy a ser debatido en el Parlamento, donde los partidos del Gobierno cuentan con una cómoda mayoría.