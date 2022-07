Muchos años después de haberse enfrentado a ella, evocar la selectividad sigue poniendo un nudo en el estómago a más de uno. Los alumnos de 2º de Bachillerato, como antes los de COU, se han pasado todo el año oyendo hablar de estas pruebas como la llave que les abrirá o cerrará la puerta a la carrera universitaria deseada.



Sin embargo, cómo explica a RTVE.es el psicólogo educativo Jesús Ramírez "no hay por qué pensar que este examen va a ser más complicado que los que se han venido haciendo a lo largo del curso". Este profesor del colegio Fuentelarreyna de Madrid sugiere a sus alumnos que tengan en cuenta sus notas de 1º y 2º de Bachillerato para saber si les llegará la nota de corte, porque el examen de selectividad "tiene un peso inferior" y lo que no se ha hecho durante dos años no se va a conseguir en tres días de pruebas.



Entre 150.000 y 200.000 alumnos se enfrentarán este mes de junio a la última selectividad para los alumnos LOGSE, según informa Efe. El próximo año la prueba de acceso a la universidad será diferente y se podrá subir nota con un examen voluntario.



Los primeros en enfrentarse a la Selectividad serán los madrileños, que comenzarán el próximo lunes 8. Los que más tarde empazarán serán los gallegos, que lo harán el 17 de junio. El 9 se iniciarán en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana; el 10, en Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco; el 15, en Castilla-La Mancha y Murcia; y el 16, en Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura y La Rioja. La UNED la ha convocado para el 4 y el 5 de junio.



¿Cómo deben enfrentarse los alumnos a estos últimos días de preparación? ¿Qué hacer para no quedarse en blanco en el examen? RTVE.es ha consultado todas estas cuestiones con varios especialistas:





Cómo organizar los últimos días de estudio

"Los atracones de dos o tres días son contraproducentes", destaca Juan Antonio Planas, presidente de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) y orientador del IES Tiempos Modernos de Zaragoza. Lo importante es programarse a largo plazo y dejar los últimos días para repasar. Planas subraya que es necesario un "estudio activo" sin distracciones de ningún tipo como los móviles, internet, el messenger o las redes sociales y "compaginar el estudio con el ocio".



Cristina Rodríguez, técnica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, también destaca que la "clave del éxito radica en una adecuada planificación". Rodríguez, que participa estos días en los programas de radio y televisión que organiza esta Universidad sobre la selectividad, recomienda sesiones de dos horas y media de estudio con periodos de 30 minutos de descanso.



Horas de sueño

El psicólogo Jesús Ramírez explica que a los 17-18 años "es necesario dormir entre ocho y nueve horas, lo que todavía deja 15 horas de vigilia que bien aprovechadas dan mucho de sí". Si se estudia cinco horas por la mañana y otras cinco por la tarde, todavía quedan cinco horas para "hacer algo de deporte o pasar un rato de risas con los amigos a la caída de la tarde".



Cristina Rodríguez recomienda, incluso, una pequeña siesta de entre 20 y 30 minutos "para hacer una parada entre las sesiones matinales y las vespertinas".



Nada de pastillas

Juan Antonio Planas estima que un alto porcentaje, probablemente más de la mitad de los estudiantes, consume algún tipo de pastilla o sustancia para, en teoría, rendir más y concentrarse durante más tiempo. Sin embargo, este orientador desaconseja el "consumo de cualquiera de estos brebajes". La adrenalina, si se sabe gestionar bien, "es positiva y puede ayudar a que fluyan mejor las ideas", añade.



La experta de la Politécnica de Valencia también es tajante: "No ingieras tranquilizantes ni estimulantes, ya que sus efectos externos no los controlas y, en ocasiones, pueden producir un efecto contrario al deseado", además de crear dependencia.



Jesús Ramírez asegura que estas píldoras "dan una sensación falsa de aprendizaje y generan una ansiedad desmedida, que en nada favorece el estudio".



Alimentación y deporte

El psicólogo educativo Ramírez subraya que "la alimentación es igual de importante que el sueño". Hay que hacer al menos un buen desayuno, con alguna pieza de fruta, una comida no demasiado pesada y un cena ligera.



"No hay que abusar del azúcar, del cerdo, la charcutería, la sal, el chocolate, los dulces y los productos a base de coco", añade Rodríguez, que también recomienda no pasarse con el café, el tabaco o el alcohol. Hay que beber entre dos y tres litros da agua y evitar los refrescos de burbujas y colas. Las infusiones tampoco son recomendables, porque si se toma tila, por ejemplo, hay que tener en cuenta que baja la tensión.



"En época de exámenes no se debe permanecer inactivo". Según Cristina Rodríguez, se debe seguir practicando el deporte que se hace habitualmente, y si no se suele hacer ejercicio, "conviene dar paseos de media hora o una hora" ya que "ayuda a relajarse y a dormir".



Estudiar o no el día previo

No se deben aprender cosas nuevas porque "es necesario que el proceso de estudio haya concluido al menos 24 horas antes del examen", explica Rodríguez. El último día sólo hay que repasar a partir de resúmenes y esquemas y dedicar el resto del tiempo a descansar o actividades que relajen.



Ramírez aconseja a sus alumnos "que dedique el último día a relajarse por completo" y que no hagan nada relacionado con la selectividad. Como mucho, repasar pero sólo por la mañana. Después, "es mejor ir al cine, tumbarse a ver las estrellas, o lo que más distraiga".



