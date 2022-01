Qué hay que llevar al examen y cuándo llevar

Cómo mantener la calma ante el folio en blanco

Cómo controlar el tiempo

Tres días de exámenes

Además de las recomendaciones para los días previos a los exámenes de selectividad, los expertos consultados por RTVE.es también dan claves para enfrentarse a los folios en blanco sin quedarse bloqueado. Es importante mantener la calma, desterrar los pensamientos negativos y controlar bien el tiempo para hacer un buen ejercicio:Conviene preparar todo el material que debemos llevar al examen antes de acostarnos., bolígrafos de recambio, útiles de dibujo, calculadora, diccionarios, reloj de pulsera y, explica Cristiana Rodríguez, técnica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia . Recomienda también "evitar el móvil".Si la prueba comienza a las 9 de la mañana,El presidente de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) Juan Antonio Planas, señala que es "muy importante haber ensayado el tipo de examen" yporque si llegas a la selectividad es que ya has superado muchos más exámenes.En esta misma línea, Rodríguez destaca que una de las estrategias "para optimizar el rendimiento y manejar el pánico" es despreocuparse por el resultado yque "el resultado no depende de mí yy eso no se puede cambiar" para motivarnos.Antes de las pruebas se pueden hacer, inspirando profundamente y espirando lentamente", apunta el psicólogo educativo Jesús Ramírez, quien advierte de que estos ejercicios "valen poco si no se han practicado antes".La experta del Instituto de Ciencias de la Educación de la Politécnica de Valencia recomienda hacer una lectura general de todo el examen y"para adquirir confianza y asegurarte una puntuación" y dejar para el final la cuestión que no se controla tanto. "Para evitar situaciones de nerviosismo, no es bueno fijarse en el ritmo de los demás", añade Cristina Rodríguez.Hay que estar atento a los criterios de corrección que comente el tribunal y a los puntos que vale cada pregunta. Lo que más se valora en estas pruebas es "el sentido común y la lógica en las respuestas", comenta.Los psicólogos aconsejan quey se mentalicen para el siguiente", comenta Jesús Ramírez. Comentar con el resto de compañeros qué es lo que ha puesto cada uno puede ser contraproducente si las respuestas no son coincidentes.Tras un descanso, "es convenientepara cada estudiante pero no a estudiar temas nuevos", añade Rodríguez.Cuando todo acabe, Planas afirma que "hay que relajarse y olvidarse de lo que se ha hecho bien o mal y tomarse unos días de asueto y sobre todo relajarse".Si luego no se está de acuerdo con el resultado,(corrección de la nota)(modificación o revisión del contenido). Según explica Cristina Rodríguez para asegurarse de cuál es la mejor opción "sería interesante que el alumno acuda a su centro de Secundaria para que el vocal, tutor o profesor de la materia el aconseje" ya que