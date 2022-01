Imagínese un mundo contaminado, en donde la gente tuviera que ir por la calle con mascaras médicas para poder respirar; no cuesta imaginarse un mundo así . Green Peace España en su informe sobre el cambio climático en España del mayo del 2009 afirma que el ser humano "emite a la atmosfera hoy en día una media deLo cierto es que posible vivir con tecnología y al mismo tiempo respetar el medio ambiente y la prueba más clara se encuentra en una isla en Dinamarca donde la palabra sostenibilidad es una realidad.La isla danesa se llama Samso se encuentra a unas dos horas en ferry desde Cophenage atravesando el lago Kattenage haciendo frontera con Suecia.Tal y como se puede leer en la pagina digital de Samso , la isla llevaAbasteciéndose tan sólo energías ecológicas, es decir de paneles solares, de la combustión de residuos energéticos y de molinos de energía eólica.El proyecto comenzó a gestarse en 1997 cuando el gobierno del Reino de Dinamarca buscaba la manera de aumentar la producción de energía renovable para cubrir el 35% de las necesidades energéticas en 2023.Para ello necesitaban crear un mini laboratorio, un lugar pequeño y controlado donde experimentar sobre las ventajas de la energías alternativas.La elección fue la isla de Sanso una pequeña isla de agricultores que apenas ofrecia ninguna espectativa de trabajo para su poblacion más joven, provocando que muchos de ellos se vieran obligados a buscar trabajo en las ciudades.El mayor responsable de que Samso sea hoy un ejemplo de sostenibilidad es Soren Hermansen un antiguo habitante de la isla que tuvo que irse para estudiar.Tras pasar varios años viajando por el extranjero regreso a Samso con el titulo de ecología.Sus fuertes deseos de promover la utilización de energías renovables le impulsaron a dirigir un proyecto del gobierno y como el mismo declara "no fue nada fácil convencer conservadores conciudadanos de la importancia de la energía ecológica".Al principio los habitantes de la isla se mantuvieron escépticos "no somos hippies", le decían a Soren, pero en cuando les presentó lo que se ahorrarían y sobretodo las ayudas que revivirían del gobierno no duraron en aceptar la propuesta.Tanto éxito tuvo la propuesta que además de construir los 10 molinos de energía eólica se construyo un recinto deAdemás se sustituyo las calderas de fuel por bombas de calor geotérmica y paneles solares. "Fuimos capaces de involucrar a todos, empresarios y agricultores, incluso los bancos",afirma Hermansen.Los beneficios ecológicos no tardaron en aparecer.La emisión de calor se redujo drásticamente al igual que la emisión de CO2 a la atmósfera y el coste por consumo de energía se redujo unos 15 mil euros por habitante.En la actualidad Soren Hermansen es el director de la Academia de Energía , un punto de referencia para informar y asesorar a toda aquella empresa , universidad o entidad bancaria con interés sobre las energía renovables y para dara "conocer la experiencia de la isla".Ante tales resultados no es de extrañar que países como Italia estén interesados en crear una segunda Samso en Cerdeña o que Soren Hermansen este entre los primeros en el ranquingpublicada por la revista Time en el 2008.Quizás la solución para el cambio climático sea dejarse de buenos deseos para el futuro y y de concienciar al ciudadano para empezar a actuar ya, tal como hizo el gobierno de Dinamarca con la isla de Samso convirtiéndola en un perfecto ejemplo de sostenibilidad .