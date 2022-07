Mariano Rajoy a los militantes del PP: "Menos ceja y más Mayor Oreja"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha criticado este sábado que el PSOE, con motivo de la campaña electoral europea, recurra "a los de la ceja", y por ello, ha sentenciado: "Menos ceja y más Mayor Oreja".



La expresión la ha pronunciado al final del discurso que ha ofrecido en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, ante miles de militantes.



Una alusión referida al último vídeo electoral del PSOE, realizado por el cineasta Fernando Colomo, que para Rajoy supone el regreso de los socialistas al recurso de "los de la ceja", el grupo de actores y directores que en las últimas elecciones generales manifestaron su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero.



Sin embargo, el líder del PP ha dado prioridad a la lucha contra el canon digital y a la libertad de los jóvenes en el manejo de Internet.



Y por ello, cuando su alocución llegaba al final, Rajoy ha asegurado: "Ahora vuelven a sacar a los de la ceja; menos ceja, más Jaime- Mayor Oreja".



Comparecencia de Chaves



Rajoy también se ha referido en su discurso a la subvención de 10 millones concedida por la Junta de Andalucía a la empresa en la que trabaja la hija de Manuel Chaves, ex presidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno.



El presidente del PP ha exigido de nuevo la comparecencia en el Congreso de Chaves y de José Luis Rodríguez Zapatero para que expliquen los detalles de esta subvención a la firma Minas y Aguas Teñidas, de la que es apoderada Paula Chaves, quien firmó la ayuda que aprobó su padre tras un cambio de la normativa.



"Darán las explicaciones, porque los llevaremos al Congreso y lo tendrán que explicar", ha indicado el líder popular, quien ha insistido en que Zapatero "ha engañado" a los españoles con la crisis, así como en campos como el de la financiación autonómica, los traspasos, y ocultando a la ex ministra de Fomento Magdalena Alvarez de la lista electoral del PSC y también de sus carteles de campaña.



"He visto unos carteles de color en el que aparecen personas muy ilustres como Vidal-Quadras, Aznar, Chirac, Berlusconi y parece que son los carteles del PSC. No creo que los haya fichado porque son lo suficientemente inteligentes para no apuntarse a eso. Pero, ¿porqué no está Magdalena Alvarez?", se preguntó.



Rajoy ha recordado que el PPE es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo y en el que militan Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. Además, ha augurado que el 7 de junio su formación dará "un repaso del que se van a enterar" a los socialistas.