Mayor Oreja: "El socialismo de hoy no tiene posibilidades de ganar en Europa"

El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha señalado que "el socialismo de hoy no tiene posibilidades de ganar en Europa" y que la superación de la crisis vendrá de la mano del PP europeo y de líderes como Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Silvio Berlusconi o David Cameron.



Ha hecho estas declaraciones en "Los Desayunos de TVE", donde ha señalado que estamos ante la "gran crisis de la generación" que exige de una transformación y de un cambio de modelo de vida para superarla.



Mayor Oreja ha insistido en que hay dos actitudes ante esta situación: la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "que se instala en la crisis", y la del PP "que impulsará una actitud basada en el esfuerzo". Aboga además por desarrollar un "gran proyecto educativo que incremente la competitividad de España, sobre todo de los jóvenes".



Preguntada por los últimos datos del IPC, que se sitúa en mayo en el 0,8%, el candidato europea ha señalado que es "una confirmación más de la depresión". Ha puesto de manifiesto su preocupación porque la crisis económica viene acompañada de la crisis social que supone el desempleo en España.



Anima a votar a los ciudadanos



Mayor Oreja ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar en las elecciones europeas del 7 de junio, comicios que ha dicho son "mucho más determinantes y decisivas de lo que la gente piensa". Cree que son unos comicios marcados por la crisis y pide la participación.



Ha destacado que cuando en Europa se discuten subvenciones o decisiones importantes para España "hay que saber partirse la cara" en el Parlamento Europeo.



Aboga por una Unión Europea "más real" y por una unidad de mercado europeo.



Maternidad e inmigración



El candidato 'popular' ha señalado, sobre la posibilidad de que se amplíe la baja por maternidad, que "todo lo que sea apoyar la maternidad y la cultura de la vida está bien", aunque ha matizado que hay que definir ese ámbito desde la subsidiaridad de todos los países de la Unión Europea porque "no es igual el mercado laboral en Alemania o en Bulgaria".



También ha hablado de la política de inmigración europea abogando por ordenar el fenómeno migratorio porque no se puede pasar de "una inmigración masiva a un paro masivo".



En relación a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón por la causa del franquismo, ha dicho que "nadie está al margen de la ley y un juez tampoco".



Por último Mayor Oreja ha señalado que el Barcelona, campén de Europa, es el mejor equipo del viejo continente, aunque ha dejado claro que su equipo del alma es la Real Sociedad.