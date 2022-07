El debate más intenso, en RTVE.es y Facebook

Por primera vez, un debate electoral en España ha podido ser comentado por los usuarios de Internet y los espectadores de la televisión en directo. Ha sido gracias a la unión de RTVE.es y Facebook, que, juntas, han permitido a los internautas seguir en vivo el debate y comentarlo al mismo tiempo . El experimento ha dado como resultado una animadísima charla en la que han tomado parte varios cientos de usuarios y de la que quedan, como resultado, más de 3.000 comentarios.Lo cierto es que, a juzgar por lo visto, los participantes en este debate paralelo se. Muchos se han 'calentado' un poco más de la cuenta y, como suele pasar cuando se opina de política, ha habido alguno que se ha exaltado más de la cuenta. Pero, en general, la discusión ha resultado enriquecedora y se han visto puntos de vista originales y frescos.El torrente de comentarios aumentaba su caudal cada vez que, moderadora del debate, planteaba un nuevo tema de discusión. Así, con el primer bloque arreciearon los comentarios en torno a la. Así, podían leerse opiniones como la de Federico González, que aseguraba que "aumentar el gasto social (cosa que el PSOE ha hecho en un 17% MENOS que el PP) no conlleva necesariamente aumentar la renta". Y le contestaban otros, como Ana Cendrero, que decía que "los problemas se resuelven trabajando tod@s junt@s, no intentando sacar ventaja partidista de una crisis generada por las políticas liberales, que son las que apoya precisamente el PP".Otros usuarios trataban de mediar, como Milagros Antúnez: "Por favor, nadie pone soluciones, sólo están sentados alli acusándose mútuamente. Que alguien les diga que dejen ya la demagogia barata". En general, este comentario de Milagros fue muy repetido. Los usuarios se han quejado bastante de lay del empeño de los dos candidatos por descalificarse mutuamente sin aportar ideas claras. Esta opinión queda patente en comentarios como este de Adriana Frumento: "Estas son una elecciones al parlamento europeo, EUROPEO. ¡Basta de hablar de la crisis en España! Queremos escuchar propuestas, las que llevarán a EUROPA".Y otros, quizá insatisfechos con lo que veían, proponían por su cuenta otros temas. Así, Antonio Franco decía: "Sr. Oreja que va a hacer con el medio ambiente en Europa. ¿A quién apoyará a los que contaminan o a los que proponen una europa más verde?". Y Jess Guzmán, desde Alemania, pedía "que hablen de lo nuevo que viene con el parlamento europeo y susSe 'calentó' de nuevo el debate cuando salió a relucir el franquismo en el debate entre López Aguilar y Mayor Oreja. Muchos internautas se empeñaron en recordar que Mayor no quiso votar en el Parlamento Europeo a favor de una condena del franquismo. En respuesta, otros participantes se agarraban a los datos de la realidad. Pau de la Rúa aseguraba: "El franquismo pasó hace 40 años, pero ahora tenemos 4 millones de parados, ¿nos importa el pasado o el presente?".Y el momento más duro de la discusión surgió con el aborto. Ahí se encendieron los ánimos que ya no decayeron hasta finalizado el debate. Al final, como en los toros, fuerte división de opiniones e igualdad a la hora de determinar quién había ganado el choque. Y es que, para algunos, fue "como un partido de fútbol". Otros, al grito de "¡Europaaa!", o a los de "¡Aguilar!" o "¡Mayor!", jaleaban como si estuvieran en las gradas de un estadio.Y algunos, como Jess Guzmán, le dedicaban piropos a la moderadora, Ana Blanco. Y hasta una web muy europeísta