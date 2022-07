El Banco de España expedienta a veinte ex-consejeros de Caja Castilla-La Mancha

El Banco de España ha abierto expedientes sancionadores a una veintena de ex-consejeros de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por la "deficiente gestión" llevada a cabo en la entidad y "por no haber tomado medidas para evitar la concentración de riesgos inmobiliarios".



La Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito de julio de 1998 contempla, en el caso de falta "muy grave", que los ex-consejeros podrían ser sancionados con hasta diez años de inhabilitación para cargos en entidades financieras y multa de 150.000 euros.



Según varios de los ex-consejeros afectados, la apertura de los expedientes afecta a los que fueron miembros de los consejos de administración en CCM desde el año 2005 hasta que la entidad fue intervenida el pasado 28 de marzo por el Banco de España.



Los expedientes también afectan los tres consejeros que habían presentado su dimisión antes de la intervención, es decir, Jesús Bárcenas (presidente de la Cepyme y presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha) y los que dejaron el puesto a petición de la dirección regional del PP, Rosa Romero (alcaldesa de Ciudad Real) y Emilio Sanz, aunque no a sus sustitutos (Francisco Galán, Emilio Loriente y Ángel Nicolás).



Entre los afectados también está el que fuera director general de la entidad Ildefonso Ortega, que presentó su renuncia el pasado 16 de abril y que fue sustituido por Gorka Barrondo.



El ex-consejero Germán Chamón -expedientado también por el PP por desatender la petición de la dirección regional de este partido el pasado mes de febrero para que abandonaran sus cargos del Consejo de CCM- considera que la apertura de estos expedientes sancionadores es una "consecuencia lógica" de la decisión del Banco de España de cesarles tras intervenir la entidad.



Con respecto a las pérdidas de la entidad de 740 millones de euros y que contrastan con los 30 millones de beneficios que presentó la entidad a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, los ex consejeros han explicado que la mayoría de estas pérdidas se refieren al impacto de las dotaciones en la cartera crediticia, sobre todo del sector inmobiliario.



Cospedal pide una comisión de investigación



La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha reclamado, tras conocer las pérdidas de CCM, la creación de una comisión de investigación sobre la caja y la dimisión de la consejera de Economía, María Luisa Araújo.



Cospedal considera que "hoy más que nunca" es necesario abrir esa investigación parlamentaria que su partido ya ha solicitado y el PSOE rechazado.



La dirigente popular ha subrayado que es "absolutamente necesario" que se asuman esas responsabilidades, que, a su juicio, pasan por la dimisión de Araújo. La consejera recibió el informe del Banco de España en octubre, en el que ya alertaba de parte de los problemas que llevaron a la intervención.



Para Cospedal, al conocer ese informe y no hacer nada la consejera ha incumplido la responsabilidad que le atribuye la ley de cajas de la comunidad para vigilar, inspeccionar y controlar la actividad de este tipo de entidades.



Cospedal ha afirmado que el grupo del PP en el Senado sigue buscando apoyos para propiciar una comisión de investigación en esa Cámara, pero ha insistido en que el primer sitio donde se debe constituir es en las Cortes de Castilla-La Mancha.