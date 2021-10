Dos turistas escoceses que acaban de volver de un viaje en México son los dos nuevos casos confirmados de gripe porcina en la Unión Europea tras el que se ha producido en España.



Estas personas volvieron de un viaje de México el pasado 21 de abril con síntomas leves de gripe, por lo que fueron internados en el hospital escocés de Airdrie, cerca de Glasgow (Escocia) por precaución, pese a que no habían viajado a las áreas afectadas por los brotes.



"Puedo confirmales esta tarde que los casos sospechosso de gripe porcina en Escocia han sido confirmados", ha declarado la ministra de Sanidad escocesa, Nicola Sturgeon, que ha precisado que ambas personas se están recuperando con normalidad en el hospital.



La ministra ha precisado que siete de las 22 personas que han mantenido contacto con los dos infectados -de quienes no se facilitaron detalles, aunque los medios británicos aseguraron que son un hombre y una mujer- presentan "ligeros síntomas" que se están investigando pero que, de momento, no responden a la gripe porcina.



Pese a todo, Sturgeon ha subrayado que la amenaza para la salud pública continúa siendo "baja" y que se han adoptado "medidas de precaución".



15 casos sospechosos



Estos dos casos se incluyen en los 17 que, según el ministro británico de Sanidad, Alan Johnson, se están investigando.



En una declaración ante el Parlamento, Johnson ha señalado que las autoridades tienen constancia, hasta la fecha, de un total de 25 posibles casos de gripe porcina, de los que ocho ya han dado negativo.



Además, estaba a la espera de los resultados de tres casos, dos de los cuales son los de estos turistas escoceses, mientras que el tercero es el de una mujer canadiense que ha sido internada cerca de Manchester.



Otros 14 casos se encuentran en fase de análisis preliminar.



Diez casos en Escandinavia



Además, en Suecia al menos cinco personas que han viajado recientemente a México están siendo examinadas para determinar si se han contagiado el virus, mientras que en Dinamarca otras cuatro están internadas en el hospital de Hvidoubre, al norte de Copenhage por el mismo motivo y otra mujer de cincuenta años está en tro hospital tras volver del sur de Estados Unidos.



También se han detectado seis casos sospechosos en Bélgica, que ha desaconsejado viajar a EE.UU. y México y que han sido aislados a la espera de los resultados de los análisis.



Falsa alarma en Italia y Francia



Precisamente en el país galo han dado negativo los primeros análisis efectuados por el Ministerio de Sanidad, según ha informado su responsable, Roselyne Bachelot, que ha detallado que varios de los afectados habían viajado a California pero padecen "gripe normal".



"Por el momento, los casos que habían llamado nuestra atención se han revelado negativos, es decir, que son casos de gripe normal y no están relacionados con la gripe porcina", aseguró Bachelot en varias emisoras de radio.



También ha resultado ser negativo el caso detectado en Italia, donde un primer análisis realizado a una mujer de 31 años que regresaba de un viaje de San Diego (California), ha resultado negativo a la espera de una prueba más en profundidad.



"Según los primeros indicios, no se trataría del virus de la gripe porcina", ha declarado a la agencia italiana Ansa Sandro Sandri, consejero municipal de sanidad de la ciudad de Venecia, donde la mujer había sido hospitalizada y puesta en cuarentena.