El nuevo presidente de Macedonia promete resolver el conflicto con Grecia

El candidato del partido en el poder en Macedonia, el conservador Gjorge Ivanov, ha ganado las elecciones presidenciales y ha prometido arreglar el diferendo con Grecia que mantiene bloqueada la adhesión de este país balcánico a la OTAN.



Con casi el 97% de los votos escrutados, Ivanov, de la Organización Revolucionaria Macedonia del Interior (VMRO-DMPNE), ha obtenido aproximadamente el 63% de los votos, por el 37% restante su rival, el ex ministro de Exteriores Ljubomir Frckoski, de la opositora Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), que ya ha reconocido la pérdida de la presidencia, que hasta ahora ocupaba Branko Crvenkovski.



No obstante, la participación no ha llegado al 43%, es decir, apenas tres puntos por encima del umbral necesario para dar validez a los comicios.



En declaraciones a la agencia Reuters, el próximo presidente ha dicho que su "primera tarea será resolver el conflicto por el nombre con nuestra región vecina de Grecia". El país heleno rechaza la denominación oficial de República de Macedonia porque lo considera exclusivo de su región y teme reivindicacionesterrritoriales.



El año pasado, vetó la invitación de adhesión de Macedonia a la OTAN hasta que no se solucionara esta cuestión. Aunque la mayoría de la comunidad internacional ya acepta la denominación, una veintena de Estados, entre ellos España, se refiere al país como Antigua República Yugoslava de Macedonia.



"Estoy seguro de que encontraremos el interés común y alcanzaremos un acuerdo", ha insistido Ivanov, de 49 años. La resolución del conflicto, que se arrastra desde la independencia de este pobre país de Yugoslavia en 1991, también es necesaria para sus aspiraciones de integrar la Unión Europea.



Precisamente, Bruselas puso como condición a su acercamiento la celebración de unos comicios sin incidentes, después de los graves enfrentamientos en las legislativas del año pasado. Según los observadores internacionales, la jornada se ha desarrollado pacíficamente, como en la primera vuelta, donde Ivanov ganó ampliamente.



Este profesor de Derecho en la Universidad de Skopje (capital de un país de dos millones de habitantes), sin apenas experiencia política, ha sido elegido para un mandato de cinco años, en los que deberá afrontar grandes retos en colaboración con el primer ministro, el populista Nikola Gruevski, de su mismo partido y en quien recae la mayoría de los poderes ejecutivos.



Macedonia es uno de los países más pobres de Europa, con una tasa de desempleo supera el 33% y el sueldo medio apenas alcanza 270 euros, y pronto puede verse afectado de lleno por los efectos de la crisis financiera y económica mundial.