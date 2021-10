PSE y PP tratarán de plasmar por escrito las bases de su acuerdo esta semana

El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, han reconocido este lunes la predisposición mutua para llegar a un acuerdo que suponga un cambio en el País Vasco y han señalado que esta semana intentarán avanzar en unas bases que podrían plasmarse por escrito. Ambos partidos han retomado este lunes las negociaciones para que Patxi López encabece el nuevo Gobierno vasco.



En declaraciones a Onda Cero, Ares ha destacado entre los objetivos prioritarios del acuerdo la lucha antiterrorista, un plan de choque contra la crisis económica, "consolidar la convivencia" en Euskadi, una "buena gestión" en educación y sanidad, y "apostar" por el conocimiento y la investigación.



"Esas son las prioridades que hemos planteado al PP, parece que las compartimos y, por lo tanto, a partir de ahí, habrá que ir concretándolas. Espero que seamos capaces de tener la generosidad todos para entender que, siendo partidos diferentes, compartimos algunos objetivos prioritarios para Euskadi", ha manifestado.



Ares ha negado que haya "muchas diferencias" entre ambos partidos sobre la política lingüística y ha dicho que, "en todo caso, puede haber matices" aunque ha confiado en que sean "capaces de encontrar un camino razonable para abordar las modificaciones necesarias" para que el idioma no sea un problema de división en la sociedad vasca.



Basagoiti: "Espero que el noviazgo siga avanzando y podamos anunciar matrimonio"



Por su parte, Basagoiti, en declaraciones a Telecinco, ha insistido en que su partido quiere que las citadas bases se establezcan por escrito y, en este sentido, ha avanzado que "es altamente probable que ese documento se firme y sea presentado a la ciudadanía" en las próximas semanas.



En cuanto a la política lingüística, ha dicho que están "en el buen camino" y ha indicado que éste será uno de los asuntos que se recogerá en el documento escrito.



Según Basagoiti, la desconfianza de su partido estriba en qué ocurrirá una vez que el socialista Patxi López sea lehendakari y la posibilidad de que "cambie de novia". No obstante, ha afirmado: "Espero que el noviazgo siga avanzando y podamos anunciar matrimonio".



El líder de los populares vascos se ha pronunciado también sobre la presidencia del Parlamento autonómico y ha apuntado que se está debatiendo y negociando este punto con el PSE.



El PP -ha proseguido- "no está pensando en moquetas, en sillones, sino en que se centre el acuerdo; luego hablaremos de lo demás".