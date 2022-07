Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN han decidido este jueves por unanimidad retomar las relaciones formales con Rusia, la guerra de Georgia . "Los aliados han acordado reanudar formalmente el Consejo OTAN-Rusia", ha anunciado el secretario general de a Alianza Atlántica, Jaap de Hoop Scheffer, en una conferencia de prensa tras la reunión.La reanudación de relacionesy tendrá lugar "lo antes posible" tras la cumbre de la Alianza de jefes de Estado y Gobierno que se celebrará a comienzos de abril, ha añadido. "La primera sesión plenaria a nivel de embajadores se llevará a cabo en abril", ha asegurado el embajador ruso ante la OTAN, Dimitry Rogozin, para preparar la reunión ministerial que debe celebrarse antes del verano, de acuerdo con la OTAN.De Hoop Scheffer ha recordado, no obstante, que la OTAN no puede aceptar algunas actitudes de Rusia, como los planes de Moscú para construir instalaciones militares en las repúblicas secesionistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, que los aliados consideran "territorio de Georgia"."Hemos decidido reanudar el diálogo.", ha declarado el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en referencia al largo debate que precedió a la decisión.El secretario general ha indicado que Rusia "es un actor mundial" por lo que la falta de diálogo con Moscú "no es una opción" a pesar de las diferencias con la política exterior del Kremlin.El ministerio ruso de Exteriores ha aplaudido la decisión: "Es un paso en dirección correcta, y constatamos con satisfacción que en la OTAN", declaró el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Ígor Liakin-Frolov.Ha añadido que esta decisión no debería ser un paso "unilateral" de la OTAN, sino "una decisión conjunta con Rusia", según la agencia RIA-Nóvosti. "La suspensión del diálogo político con la parte rusa fue un error y, en principio, estaba reñida con los acuerdos existentes de coordinar las posturas ante situaciones de crisis en el marco del Consejo OTAN-Rusia", señaló el diplomático.Por otro lado, Ginebra será este viernes el escenario del primer encuentro entre la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, y su colega el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, que servirá para abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambas potencias.Asuntos como el, así como otros de las relaciones bilaterales, figuran entre los temas que aborden ambos ministros en sus conversaciones. Precisamente el proyecto estadounidense del escudo antimisiles en Europa y el programa nuclear iraní son dos de los principales desacuerdos entre Washington y Moscú.Esta semana, el presidente estadounidense, Barak Obama, confirmó el envío a su colega ruso Dimitri Medvédev de una carta en la que exponía susen Europa y su disposición a negociarlo con Rusia, que aun lo ve como una amenaza para su seguridad. No obstante, Medvédev también se ha mostrado favorable a negociar este asunto, tras valorar las "señales positivas" de Washington, aunque ha rechazado vincularlo al programa nuclear iraní, que Rusia apoya.Además, se preparará también el, previsto durante la celebración de la cumbre del G-20 en Londres , el próximo 2 de abril, que analizará la crisis económica mundial.