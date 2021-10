Becas

La ministra de Ciencia e Innovación,, ha rechazado la demanda de realizar unsobre la reforma de la Universidad que supone el Proceso de Bolonia., porque la Universidad no es sólo de ellos, según ha afirmado. "La Universidad pública es patrimonio de toda la sociedad", ha señalado, de los profesores, los alumnos, sus trabajadores, de los que pasaron por ella y de los que pasarán.Por este motivo, Garmendia asegura que. "La Constitución plantea la posibilidad de hacer referéndum en algunos casos especiales, pero este no lo es", ha añadido y ha recordado que el Proceso de Bolonia ha sido "ratificado por unanimidad" varias veces en las Cortes, que representan a toda la sociedad.La, donde se ha respondido a las videopreguntas que le han enviado sobre el Proceso de Bolonia a través de la página web RTVE.es Una de las preguntas ha sido sobre la política de becas y el temor de algunos alumnos a que las conocidas como "becas-préstamo" acaben sustituyendo a las normales.Garmendia ha afirmado que lasAdemás, ha explicado quepara que se pueda elegir en qué Universidad se quiere estudiar. En la práctica, esto supone que una persona becada en España podrá irse a París estudiar, por ejemplo, y el Ministerio le mantendrá la ayuda.LosGarmendia ha señalado que son un instrumento más destinado a personas que superen los umbrales económicos para pedir una ayuda normal para cursar un máster. No obstante, la ministra ha señalado que estarán abiertas a todos los alumnos que las quieran pedir. Se devolverán en 20 años sin intereses y siempre que se alcance un determinado nivel económico.Preguntada sobre la "mercantilización" de la Universidad que supondrá Bolonia, según sus detractores, la ministra de Ciencia e Innovación ha insistido en que "no hay ningún indicio que hable o amenace de mercantilización" y ha pedido a los que hacen esta afirmación "que se la argumenten con datos"."El compromiso del Gobierno es queGarmendia asegura que la "financiación es muy importante pero no es lo único importante" en el proceso de Bolonia. No obstante, ha defendido el "gran esfuerzo en inversión" que están realizando las comunidades autónomas para todar de infraestructuras y medios a las Universidades.Desde el Gobierno, ha señalado, que ya se han aportado 50 millones de euros a este proceso y que se acaban de aprobar otros 85 millones.Otra de las videopreguntas realizadas a la ministra, le ha interrogado sobre por qué habrá que "pagar por las horas que se estudia en casa". Garmendia ha afirmado que "los estudiantes tienen que entender que lo importante es el valor del conocimiento que están recibiendo". El nuevo sistema que se implanta con Bolonia "pone al estudiante en el eje central,. Ésto es Bolonia".Garmendia ha recordado, además, que la matrícula que pagan los estudiantes es el 15% de lo que valen sus estudios. "El otro 85% lo pagamos con mucho gusto el resto de la sociedad con nuestros impuestos".España ha optado por un sistema de grados de cuatro años y master de uno o dos años. En otros países europeos los grados son de tres y los master de dos. Esta situación está generando inquietud en la comunidad universitaria porque temen que haya problemas luego para la homologación.Garmendia ha explicado que el sistema de Bolonia se basa en un sistema de confianza mutua. "Confiamos en que las agencias de calidad aprueban titulaciones que son homologables".En España, ha recordado, "la duración teórica no se correpondía con la duración práctica de los estudios". Algo con lo que Bolonia pretende acabar.