Rosa Díez: "Queda por ver si Patxi López quiere liderar un gobierno constitucionalista"

La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, cuyo escaño en el Parlamento Vasco puede dar la mayoría absoluta a los partidos no nacionalistas, ha afirmado que "queda por ver si Patxi López quiere liderar un gobierno constitucionalista o lo considera un frente" y ha matizado que es una cuestión que tiene que responder el líder del PSE.



La líder de UPyD ha recordado que el candidato socialista, Patxi López, ha sido quién ha dicho en toda la campaña que "no quería un frente" y, en su opinión, "si al acuerdo entre constitucionalistas le llama 'frente' esa será su responsabilidad".



Diez ha subrayado que no dan "un cheque en blanco a nadie" y que harán todo lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo, aunque "no se trata sólo de mandar al PNV a la oposición" sino que el PSE tiene que "dejar de gobernar en clave nacionalista".



Entrevistada en 'Los Desayunos de TVE', Díez ha explicado que los socialistas tienen que realizar "verdaderamente un cambio" para convertirse en "una alternativa al nacionalismo".



Díez no cree que la alianza entre partidos democráticos sea un frente y ha subrayado que "llega la hora de la verdad". Para la diputada de UPyD habrá que ver "cuáles son los objetivos del próximo Gobierno vasco" y habrá que ver "cómo lo gestionamos y qué Gobierno queremos".



En cuanto a las elecciones gallegas, Díaz opina que lo que ha ocurrido en Galicia es que "se gobernaba en clave nacionalista" y que los 22.000 votos que ha conseguido UPyD vienen "un poco de todas partes" con la salvedad de los votantes nacionalistas.



También ha criticado la actitud del PSOE en Cataluña porque, a su juicio, el de Montilla ha sido "más nacionalista que los gobiernos de CiU".