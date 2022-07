Rajoy asegura que "la dimisión de Bermejo era necesaria"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que la dimisión de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia "era necesaria" después de que reconociera haber participado en una cacería de Jaen sin tener la licencia necesaria.



El líder popular calificó como "inaceptable" que el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández, participara en una cacería en Andalucía con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque, según dijo, la Justicia requiere "imparcialidad y apariencia de imparcialidad". Eso sí, admitió que no podía probar la posible connivencia entre ambos.



Al ser preguntado si mantiene esas acusaciones de connivencia que ha venido sosteniendo el PP en los últimos días, Rajoy replicó: "No, mire usted, yo mantengo lo que puedo probar". Dicho esto, criticó de nuevo duramente que el ex ministro se marchara se cacería con Garzón porque "desde un punto de vista democrático es muy poco presentable" y por eso era "obligada" su dimisión.



Asimismo, Rajoy afirmó que está dispuesto a hablar con el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, porque la situación de la Justicia es una "prioridad nacional".



Además."Vamos a ver lo que hace el nuevo responsable de la cartera de Justicia y nosotros estamos dispuestos a hablar pero con el anterior ministro era metafísicamente imposible", aseguró en una entrevista en la Cadena Ser.



En relación con la querella por prevaricación que anunció el pasado viernes el PP contra el juez Garzón si no se inhibe en la causa, el líder de los 'populares' señaló que no descartaba nada. "No vamos a adelantar acontecimientos", se limitó a decir.



Los votos del PP para Galicia y País Vasco



El presidente del PP, Mariano Rajoy, cree que se va a producir un cambio político tanto en el País Vasco como en Galicia y que "el PP va a estar en ese cambio", que, ha asegurado, va a ser "muy saludable".



Preguntado por lo que se juega en las elecciones gallegas, Rajoy ha dicho que "quien se juega algo son todos los gallegos" que elegirán entre seguir con un gobierno que, en su opinión, "ha hecho las cosas muy mal, -el peor que ha tenido Galicia desde 1981- o cambiar".



Asimismo, ha comentado que el gobierno actual gallego, presidido por Emilio Pérez Touriño, "no ha demostrado ser capaz de afrontar los problemas que ha tenido Galicia", por lo que el próximo 1 de marzo, esta comunidad se juega una parte de su "futuro para los próximos años".



Respecto a si el candidato socialista vasco a lehendakari, Patxi López, tiene garantizado el apoyo del PP, Rajoy ha dicho que "nunca" ha tenido muy claro cual es la posición del PSOE sobre los asuntos fundamentales en el País Vasco, ya que "han sido siempre muy ambiguos", y han estado "al filo de la navaja".



Por ello, Rajoy ha señalado que tiene "poca confianza" en los socialistas, ya que "en los momentos importantes acaban dando su apoyo a los nacionalistas", como ocurrió en la diputación de Álava y en el ayuntamiento de Getxo.