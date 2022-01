Un 'punto de encuentro' para vencer al PNV

Consulta: Derecho a decidir...sobre lo que se tiene competencias.

Relaciones con el Estado. Más competencias

Víctimas del terrorismo en las escuelas

Euskera. Reconocimiento, pero sin discriminación

Educación. Modelo trilingüe



Medidas contra la crisis

Vivienda. Apuesta por la vivienda en alquiler

Sanidad

Otras propuestas

Mayor presencia de las víctimas del terrorismo en las escuelas, un nuevo estatuto de autonomía del País Vasco, reequilibrio de la política lingüística para no arrinconar al castellano y mayor inversión en infraestructuras, vivienda e I+D para salir de la crisis.Así se puede resumir el programa electoral del PSE, titulado de manera significativa Punto de encuentro como metáfora del amplio 'público' al que se quiere dirigir:y castellano-hablantes. Éstos son sus principales puntos de interés:Los socialistas vascos defienden abordar, siempre y cuando exista el consenso suficiente. Sin embargo, para ello ponen sus condiciones, entre las que destacan dos: poner claro en el preámbulo el valor del Estatuto de Gernika y la voluntad de desligitimar al terrorismo y subrayar que los destinatarios de la eventual reforma estatutariaPor lo demás, este estatuto incluiría la posibilidad de hacer consultas a la ciudadanía, pero sólo en aquellas materias que sean de competencia autonómicas "acabando con la discusión, interesada y mal planteada por el Gobierno tripartito", sobre nuestra capacidad de consulta.De hecho, el proceso estatutario culminaría con un referéndum ante la sociedad vasca, un requisito que, por otra parte, se incluye en el propio estatuto de Gernika y que ya se ha aplicado en los estatutos de Andalucía y Cataluña.Ese mismo estatuto tendría como principal función zanjar de manera definitiva los desacuerdos sobre competencias y establecería las fórmulas necesarias para su transferencia.Entre las transferencias 'estrella' que pedirán los socialistas vascos están, que ya están transferidas a otras comunidades autónomas, y la política penitenciaria, lo que sí sería más polémico por el tema de la dispersión de presos.Además, se apuesta por dar, a pesar de los últimos ataques. Esperan que el eje Irún-Vitoria-Madrid esté listo al final de legislatura.Los socialistas incluyen en su programa un Plan de Defensa y Promoción de la Democracia y de Educación en Valores Democráticos, que se resume básicamente en la deslegitimación de las ideas y los métodos de los que justifican la violencia terrorista.Este plan incluyepara que los escolares entiendan mejor lo que supone la defensa de los valores democráticos. También incidirá en la presencia de estas víctimas en la televisión autonómica, para que lo entienda también el conjunto de la sociedad vasca, "sometida con frecuencia a mensajes radicalmente antidemocráticos".Por otro lado, un eventual gobierno socialista en Euskadi acabará con el mantenimiento de subvenciones a organizaciones del entorno de ETA que no condenan la violencia.El programa electoral del PSOE asegura que nadie podrá ser discriminado por razón de lengua, por lo que pide una actualización de los acuerdos de la Ley de Normalización Lingüística.En concreto, exige la presencia de personas sólo castellano-hablantes en los órganos dedicas al diseño de la política lingüística, pidey reitera que el avance en la euskaldinización debe avanzar teniendo en cuenta que el sujeto de los derechos es la persona y no la lengua.En este sentido, cobra especial importancia el cambio que demanda en el modelo educativo. Pidea lo largo del currículum.Para ello propone un modelo trilingüe, que tenga presente también el inglés y que se adapte a cada centro "en función de la realidad sociolingüística de cada uno".En cuanto a los planes educativos, propone la generalización de la educación de 0 a 3 años y un plan global para la inclusión del alumnado inmigrante.Una de las primeras medidas que tomarán los socialistas si vencen es la convocatoria a los partidos y agentes sociales para firmarEn este pacto destacan una serie de medidas extraordinarias para aumentar la liquidez, entre las que destacan los anticipos reintegrables o la flexibilización del acceso a capital riesgo.Además, como medida extrema se contempla también la concesión por parte del Gobierno vasco a las entidades financieras de "crédito al crédito", es decir, préstamos al mismo importe y con un tipo de interés pactado por cada uno de los préstamos que los bancos le den a empresas.En cuanto a la política económica más a largo plazo, se propone que, retener en Euskadi los centros de decisión de empresas vascas y posponer cualquier alianza de cajas de ahorro a la reforma de la Ley de Cajas, pese a la presión sobre la alavesa Vital para que se una a la nueva caja formada por la Kutxa y la BBK.Los socialistas quieren que. Para ello proponen la creación de un fondo que permita construir este tipo de viviendas transformando terrenos con usos para equipamientos en edificables y haciendo que esas viviendas tengan bajo coste.Además de esta propuesta, el PSE propone la creación de un parque de edificios públicos destinados exclusivamente a ser apartamentos de alquiler para jóvenes de entre 20 y 35 años por un periodo máximo de diez años y con una renta mensual no superior al 50% más del salario mínimo.El objetivo de esta llamativa medida es fomentar la emancipación de los jóvenes, que en Euskadi se retrasa hasta los 34 años.Se apuesta por el refuerzo del Servicio vasco de salud (Osakidetza) con una serie de compromisos que son, entre otros: que ningún médico tenga a su cargo a una población superior a las 1.500 personas;, que los hospitales públicos abran por la tarde y que la demora máxima de atención especializada sea de 20 días.Entre las medidas que se proponen para mejorar la transparencia de los servicios públicos está la garantía -incluso por ley- de que el lehendakari y la oposición se sometan con regularidad a las preguntas de los ciudadanos en los medios de comunicación social, al estilo de Tengo una pregunta para usted.El PSE incluye un amplio catálogo de propuestas para el fomento de la igualdad, entre las que figura la creación de "una guía para el uso igualitario del lenguaje", en la que se recojan expresiones que determinen de forma 'igualitaria' el uso de un lenguaje no discriminatorio.