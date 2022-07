Los dos bandos en Zimbabue alcanzan un acuerdo preciso para el reparto de poder

El movimiento de oposición en Zimbabue ha alcanzado finalmente un acuerdo preciso con el presidente Mugabe para compartir el poder, según han anunciado los mediadores africanos.



En concreto, el acuerdo prevé que Morgan Tsvangirai tome posesión como primer ministro antes del 11 de febrero. Tsvangirai, líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) y Mugabe ya habían pactado compartir el poder en septiembre, tras unas elecciones generales fraudulentas en las que el régimen no aceptó la derrota su. No obstante, hasta ahora no se había puesto de acuerdo para el reparto de los puestos.



El pacto alcanzado en Pretoria (República Surafricana) tras una jornada maratoniana de negociaciones (el anuncio se ha hecho bien entrada la madrugada ya del martes), estipula que el disputado puesto de ministro del Interior rote cada seis meses entre elMDC y el Zanu-PF de Mugabe.



A pesar del acuerdo , un portavoz del MDC se ha mostrado decepcionado por el texto de conclusiones redactadado por los mediadores de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) organización integrada por 14 países, según la BBC.



Zimbabue, uno de los países más pobres del mundo, se enfrenta además a una grave crisis económica y en los últimos meses a una epidemia de cólera que ha causado ya unas 3.000 muertes.