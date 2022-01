Las claves para triunfar en la alfombra de los Goya

Ha comenzado la cuenta atrás para la gran gala del cine español y muchos ya hacen sus apuestas sobre quien será la estrella que más brille sobre nuestra particular. Sobre ella desfilarán algunas de nuestras actrices más bellas, como Penélope Cruz, Maribel Verdú o Verónica Echegui, pero, ¿sobre nuestras intérpretes? ¿Imitarán el ejemplo de algunas, que ya han dicho que este año lucirán en los Oscar menos joyas y diseños no tan caros por respeto a todas las personas que están pasando por dificultades económicas?Pero el afán de restar ostentación al evento no está reñido con serla más elegante de la noche., una de las asesoras de imagen de la afamada empresa de Personal Shoppers "Que me pongo", sugiere a nuestras estrellas algunos modelos paraante los miles de ojos que estarán pendientes de cada uno de sus movimientos durante la ceremonia de entrega de los premios Goya.Antes de escoger el vestido apropiado, Paz aconseja que nuestras actrices "valoren la importancia del evento y delsiendo, de su cuerpo y de la imagen que quieren dar", todo ello para escoger un, que no de la sensación de que van, con el que trasmitan quienes son realmente".Paz Herrera cree que este año nuestras actrices "deberían optar por, creo que tenemos unos diseñadores estupendos y ellas deben ser embajadoras de nuestra moda". Y es que cualquiera de ellas puede lucirsin necesidad de buscar sus vestidos fuera de nuestras fronteras.Para conseguir estar a la altura, Paz Herrera propone algunos de las creaciones de, una joven diseñadora que estará presente en la próxima edición de la pasarela Cibeles y que apuesta por, con caídas favorecedoras y con la espalda al aire, que siempre queda muy sexy". En el caso de María Barros, encontramos vestidos de estas características, una cifra no al alcance del todo el mundo pero muy inferior a los precios de otras firmas internacionales.Aunque estamos acostumbrados a los trajes de palabra de honor, tirantes y largas colas, Paz Herrera anima a nuestras actrices a que rompan con la norma y que apuesten por vestidos, por ejemplo, de manga larga, como los que propone la diseñadora, también española,"Alma Aguilar tiene trajes con manga larga que me parecen espectaculares, y que, además, son", afirma Paz, que aconseja también esta firma porque nuestras actrices pueden encontrar trajes espléndidos porA pesar de que es una firme defensora de los trajes largos para una noche tan especial como la de los Goya, Paz anima a nuestras"que tengan piernas dignas de ser lucidas y que quieran expresarse de otra manera" a que luzcan, que son mucho más acordes a su edad.Un poco más caro, pero que siempre es garantía de glamour y elegancia, es escoger cualquiera de las nuevas creaciones del diseñador venezolano -afincado en España-"Los vestidos de Hannibal Laguna están a la altura de cualquier diseñador internacional", asegura Paz, que es una forofa de losque propone el diseñador venezolano.

"Son vestidos de un tono rojo frío, que es muy favorecedor, con bordados en plata que le dan mucha luz", dice Paz, para la que escoger un vestido con el color apropiado es fundamental, una elección en la que hay que tener en cuenta "que colores te favorecen más ante la cámara y sobre la alfombra verde".



En un año de crisis, Paz aconseja los vestidos-joya como los de Hannibal Laguna, porque al llevar las detalles plateados y dorados ya bordados "no hace falta llevar joyas -que suele ser lo más caro-, por lo que al final salen muy económicos".