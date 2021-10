51 mujeres y 49 hombres representativos de la sociedad española formularán sus preguntas al presidente del Gobierno en la nueva edición del programa, presentado y moderado por Lorenzo Milá en La 1 de TVE. Una entrevista, que los ciudadanos podrán ver el lunes 26 de enero a las 22.00 horas en rtve.es, para la que el presidente del gobierno lleva varios días preparándose con la intención de enviar a los ciudadanosLas 100 personas seleccionadas para hacer las preguntas en el plató provienen de todos los sectores del mercado laboral. También asisten estudiantes, jubilados, amas de casa y parados. Estarán representados los inmigrantes y personas con discapacidad, y todas las tendencias presentes en el Parlamento. Andalucía (15), Cataluña (14) y Madrid (13) son las Comunidades Autónomas con más ciudadanos en este espacio de televisión.Los ensayos técnicos previos a la emisión de la décima edición del programa llevados a cabo este sábado por los profesionales de TVE en el espectacular plató de los estudios Buñuel de Madrid, han resultado totalmente satisfactorios.Tras la emisión de este lunes de "Tengo una pregunta para usted", en torno a la medianoche llegará una edición especial de "59 segundos" en La 1, presentada por Ana Pastor, en la queanalizarán los momentos más destacados de este diálogo del presidente del Gobierno con los ciudadanos. Ellos ya han adelantado qué esperan de este espacio.El director del ABC, Angel Expósito, ha comentado del programa: "Yo espero que el presidente del Gobierno nos aclare cuándo se enteró de la verdad de la crisis que nos agobia y cuándo supo o cuándo pudo prever que había más de tres millones de parados y quizás, quién sabe si llegará hasta cuatro millones de parados".Francisco Marhuenda, director de La Razón, ha destacado: "Yo espero del presidente, claridad, rigor y eficacia, porque en los tiempos difíciles que vivimos, es una enorme oportunidad esa serie de preguntas que le harán los ciudadanos españoles para saber la realidad de la situación económica y de otros problemas que tiene España en estos momentos".Por su parte, el director de 20 Minutos, Arsenio Escolar ha señalado: "Espero un intento serio del presidente por dar un mensaje de optimismo ante la crisis económica y creo que lo tiene difícil, pero es lo que va a intentar".Juan Carlos Martínez Gauna, director de El Correo Español-El Pueblo Vasco, ha afirmado: "Confío y espero que el presidente del Gobierno sea capaz de dar cuenta del estado real de la economía española y que sea capaz de convencernos de que su Gobierno es capaz de liderar la recuperación de este país en el menor tiempo posible. O sea, que dé confianza".El director de Público, Félix Monteira, ha avanzado: "Espero que el presidente no se limite sólo a hablar de ayudas que son necesarias, sino que hable también de reformas para devolver la ilusión a un país que está perdiendo la confianza cada día".Y el director de El Períodico de Catalunya, Rafael Nadal ha concluído: "Espero del presidente que esté valiente, que dé la cara y quiera gustar a todos a la vez, que afronte la realidad sin tapujos y que sea consciente de que está respondiendo a los ciudadanos que saben perfectamente la gravedad de la crisis por que la viven cada día".Como ya hizo en anteriores ediciones del programa, el instituto TNS Demoscopia ha elegido para RTVE, de manera independiente, una muestra representativa de la población actual española. Hasta 7.000 llamadas se han hecho para elegir a las 51 mujeres y 49 hombres procedentes de Andalucía (15), Cataluña (14), Madrid (13), Comunidad Valenciana (10), Galicia (6) Castilla y León (6), País Vasco (5), Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha (4 de cada una), Islas Baleares, Murcia, Navarra (3 por comunidad) y Cantabria, Extremadura y La Rioja (2 por comunidad). Entre esos 100 ciudadanos hay 25 que tienen entre 18 y 31 años; 26 cuyas edades van de 32 a 44; 24 de 45 a 60 y 25 que tienen más de 60 años.La selección de ciudadanos ha tenido también en cuenta que estén representadasactualmente presentes en el Congreso de los Diputados, con un nivel de presencia equivalente a los votos obtenidos en las últimas elecciones generales de marzo de 2008: 43 (PSOE), 37 (PP), 4 (IU), 3 (CiU), ERC, EAJ-PNV, Coalición Canaria, BNG, UPN-PP y Unión, Progreso y Democracia (2 cada una) y Nafarroa Bai (1).Asimismo, otro de los criterios utilizados ha sido la situación laboral o la ocupación de los participantes en el programa. De los 100, 74 pertenecen a la población activa de nuestro país (entre ellos) y 26 a la inactiva.De las profesiones ejercidas por los 74 ciudadanos, 11 proceden del comercio, hostelería y atención al público y otros 11 del sector industrial y de la construcción; 10 de ellos trabajan en la agricultura, ganadería y pesca; 10 más son profesionales cualificados (abogados, profesionales de la sanidad y de la enseñanza) y otros 10 trabajan en oficinas y despachos; 9 son directivos y altos cargos de PYMES, 8 trabajan en transportes y comunicaciones y 5 están parados.Del resto, habrá en el plató 10 estudiantes y 9 jubilados o prejubilados. Además habrá 7 amas de casa.En la muestra preparada por TNS-Demoscopia se ha tenido también en cuenta la presencia de aquellos sectores minoritarios que, aunque no son estadísticamente relevantes, sí son muy significativos y representativos de la sociedad y de sus problemas:(6) y(2).De entre la población inmigrante, estarán presentes en el plató dos ciudadanos nacidos en Latinoamérica, dos de África y otros dos del Este de Europa. Y de la población con discapacidades, podrán plantearle sus preguntas a Zapatero 2 ciudadanos con enfermedades de visión (1) y movilidad (1).Un total dese encargarán de captar al detalle cuanto acontezca en los 90 minutos de duración del programa. Entre estas 14 cámaras, destaca una "cabeza caliente telescópica" servocontrolada, subida sobre el último nivel de las gradas del público, a 4 metros de altura del suelo. En esa última grada también se ha montado un "travelling" circular de 45 metros de largo con 2 cámaras más situadas sobre pedestales hidráulicos y también dirigidas por control remoto. En el escenario podremos ver, como parte de la escenografía, 12 plasmas de 42 pulgadas y 3 pantallas LEDS de última generación.En cuanto al equipo humano,han trabajado en la preparación inicial y puesta en marcha de este nuevo programa de TVE. Un número que aumentará a más de 100 personas que trabajarán durante la emisión en directo para que todo funcione a la perfección.Los 100 ciudadanos participantes en "Tengo una pregunta para usted" -auténticos protagonistas del espacio televisivo y a los que el equipo de TVE no conocerá hasta el mismo día de la emisión- ocuparán las gradas del plató distribuidos de forma heterogénea, como muestra del amplio abanico social que se pretende reflejar en esta experiencia.La radio pública también retransmitirá el programa dentro del espacio "", que dirige Rafa Bermejo. Radio Nacional de España tendrá a dos redactores en los estudios Buñuel para describir a los oyentes el escenario y el ambiente; cómo están los ciudadanos y el presidente. Una vez que finalice el encuentro con los ciudadanos, comenzará una tertulia con los colaboradores habituales centrada en "Tengo una pregunta para usted", en la que irán desgranando las principales preguntas y respuestas.La emisión de "Tengo una pregunta para usted" podrá seguirse íntegra y en directo en www.rtve.es y los internautas tendrán la opción de votar por su pregunta favorita. Además, en la web de RTVE estarán disponibles los vídeos con los momentos más relevantes de esta décima edición de "Tengo una pregunta para usted"."Tengo una pregunta para usted", que dirige Fran Llorente, responsable de los Informativos de TVE, nació el 27 de marzo de 2007, en La 1 de TVE y en RNE, como un nuevo formato, abierto a la participación social, en el que un personaje se sometía a las interpelaciones directas de un centenar de ciudadanos. "Tengo una pregunta para usted" es una adaptación de un programa emitido por la cadena francesa TF1.El primer invitado fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que. La respuesta a la cuestión formulada por el navarro Jesús Cerdán, sobre el precio de un café en un bar, se convirtió en la pregunta más recordada de esta primera emisión.TVE emitió la segunda edición el 19 de abril de 2007 con el presidente del Partido Popular,, como invitado. El líder de la oposición respondió a casi 70 preguntas, siendo especialmente comentada la de Violeta Aranguren sobre el sueldo del presidente del PP.Otros protagonistas de "Tengo una pregunta para usted" han sido Gaspar Llamazares Josep-Lluis Carod-Rovira , Manuel Chaves, José Montilla, Artur Mas, Javier Arenas, Luis Aragonés Este innovador formato de TVE ha recibido el Premio Ondas 2007 al Mejor Programa de Televisión, y el premio de la Asociación Telespectadores y Radioyentes (ATR) al Mejor Programa de Actualidad por su originalidad.