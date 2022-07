Obama ha prestado juramento por segunda vez como presidente de Estados Unidos después de que el martes, en el acto oficial de investidura, pronunciara a destiempo una de las 35 preceptivas palabras.



"La fórmula del juramento está escrita en la propia Constitución y por precaución, porque una palabra se fue de sitio, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le ha vuelto a tomar juramento", ha declarado el resposanble de asuntos jurídicos de la presidencia, Greg Craig.



La ceremonia ha sido privada y ha tenido lugar en uno de los salones de la Casa Blanca.



Aunque en prinicipio dio la impresión de que fue Obama el que se equivocó, el presidente no hacía sino repetir las palabras que decía Roberts. Ahora, con el desvelo de los jefes de los poderes Ejecutivo y Judicial, ya nadie podrá impugnar la investidura de Obama.



En concreto, la palabra que bailó fue "fielmente". Un adverbio que está entre "desempeñaré" y "el trabajo de presidente de Estados Unidos".



La frase final ha sido esta: "Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente cumplir fielmente las funciones de presidente de Estados Unidos y, en la medida de mis posibilidades, salvaguardar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos". Cada uno de los 44 presidentes de la historia del país la ha repetido.



Aunque casi todos, como Obama, han añadido al final "¡Que Dios me ayude!", como hizo el primer presidente, George Washington, en 1789. No se sabe si en esta segunda ocasión también lo ha hecho. En todo caso, su primera actividad este miércoles fue asistir a misa.