El, ha acudido este miércoles al programa de TVE 59 segundos, donde ha abordado la presunta trama de espionaje que, según el diario El País, habría puesto en marcha la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, señalando que "es un hecho suficientemente grave como para investigarlo y, desde luego, paraa quien lo haya realizado".Gallardón, que ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ya ha denunciado ante la justicia los presuntos seguimientos al vicealcalde, Manuel Cobos , ha insistido en que se trata de "un hecho gravísimo, un hecho que merece una investigación, que merece una depuración de responsabilidades por parte de quién lo haya realizado en su caso, por parte de quien lo haya ordenado, y por parte, en su caso, de quien lo haya financiado".El regidor madrileño ha reiterado que, al margen de quien haya sido objeto de las supuestas investigaciones, constituiría. "Los ciudadanos tienen perfecto derecho a pedir un esclarecimiento total de estos hechos", ha añadido.Gallardón ha insistido en que las labores de seguridad competen exclusivamente al Estado: "Una comunidad autónoma, como la de Madrid, que no tiene ninguna competencia en materia de seguridad, que corresponde en exclusiva a la Administración General del Estado y a los Ayuntamientos como colaboradores,"Vivimos en un sistema político en el que nadie puede tomarse la justicia por su mano, en el que nadie pueda hacer por su cuenta aquello que solamente corresponde hacer a jueces y tribunales", ha abundado.Al mismo tiempo, Gallardón, que ha achacado la trama a las luchas internas del PP, ya que a su juicio no es oportuno "intentar hacer aprovechamientos políticos de carácter partidario" con un asunto de esta enjundia.El alcalde de Madrid también se ha referido la situación de Caja Madrid , señalando que "los políticos no deberíamos interferir en su funcionamiento" y reservándose lade la Comunidad de Madrid "en todo aquello que entienda que la ley perjudica a los derechos de los ciudadanos en Madrid"."Hay un hecho cierto: esa ley lo que hace es suprimir una representación que teníamos los madrileños, en los órganos de la caja, que antes, por población y por imposición, nos llevaba un 70%, y nos la reducen un 30%", ha argumentado Gallardón.