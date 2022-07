Bush insiste en sus advertencias sobre el terrorismo en su último discurso radiofónico

Tres días antes de abandonar su cargo, el presidente saliente de EE.UU., George W. Bush, ha vuelto a insistir este sábado en sus advertencias sobre el terrorismo. En su último discurso radiofónico, Bush ha manifestado que Estados Unidos no debe "bajar jamás la guardia" ante esta amenaza.



Bush ya había advertido sobre el peligro terrorista en el discurso ofrecido este jueves en la Casa Blanca para despedirse de los ciudadanos norteamericanos.



"Más seguros que antes del 11-S"



Según el presidente saliente, EE.UU. está en este momento "más seguro" que hace siete años, cuando se produjeron los atentados del 11-S, pese a lo cual "la amenaza más seria para nuestro pueblo sigue siendo otro atentado terrorista" ya que "nuestros enemigos son pacientes y están decididos a atacar de nuevo".



En opinión de George Bush, su país "no hizo nada para buscar o merecerse su conflicto" que desembocó en su "lucha contra el terror", una batalla que ha marcado el mandato del presidente saliente.



Bush también ha afirmado que, a raíz del 11-S, EE.UU. ha recibido "responsabilidades solemnes, las cuales debemos cumplir".



"Debemos resistir la autocomplacencia, debemos mantener nuestra determinación y jamás debemos bajar la guardia", ha señalado en su alocución, en una clara alusión a su sucesor, Barack Obama.



También ha recomentado al nuevo Gobierno que rechace "el aislacionismo y su compañero, el proteccionismo", dado que retirarse o refugiarse tras las fronteras "sólo invitará al peligro". ha indicado.



Lucha contra el terror y la tiranía



"En el siglo XXI, la seguridad y la prosperidad en casa dependen de la expansión de la libertad en el extranjero" ha asegurado George Bush, para quien "si EE.UU. no encabeza esa causa, no tendrá ningún liderazgo" en el mundo.



Además, le ha recomendado a Obama que durante su mandato el país mantenga su fortaleza moral en la lucha contra el terror y la tiranía. "Esta nación debe continuar abogando por la justicia y la verdad, siempre debemos estar dispuestos a actuar en su defensa y avanzar en la causa de la paz", ha subrayado.



Bush ha calificado como "un honor increíble" el haber sido presidente de los Estados Unidos y ha agradecido a sus conciudadanos sus "palabras amables y oraciones generosas", así como la "valentía y devoción" por el país de los soldados.



"Haría cosas de manera diferente"



Al igual que en su discurso del jueves, George Bush también ha reconocido errores, asegurando que "haría cosas de manera diferente si pudiera", aunque ha puntualizado que siempre ha actuado de acuerdo con su conciencia y en función de los intereses de EE.UU.



"Es posible que ustedes no estén de acuerdo con algunas decisiones difíciles que he tomado pero espero que estén de acuerdo en que estuve dispuesto a tomar decisiones difíciles", ha asegurado.



También ha recordado que, en su toma de posesión, "hablé de la gran historia de coraje de nuestra nación y de su sencillo sueño de dignidad;la próxima semana mi mandato llegará a su fin pero esa historia y ese sueño continuarán".



George Bush ha transmitido a Barack Obama, a su esposa, Michelle, y a sus dos hijas, Malia y Sasha, sus "mejores deseos" y de los de la primera dama, Laura.